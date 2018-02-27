General Mobile, MWC 2018'de GM 8 ve GM 8 Go Modellerini Tanıttı

İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen ve dünyanın en önemli teknoloji etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Mobil Dünya Kongresi 2018'de (MWC) General Mobile rüzgarı esiyor. Şirket, GM 8 ve Android Go modeli GM 8 Go akıllı telefonlarının dünya lansmanlarını gerçekleştirdi.

MWC 2018'in en dikkat çeken markalarından biri olan General Mobile, iki yeni modelini tüm dünyanın beğenisine sundu. En çok tercih edilen akıllı telefon markalarından biri olan ve 32 ülkede faaliyet gösteren General Mobile, ‘Android Go’ platformunun dünyadaki ilk ürünlerinden biri olan ‘GM 8 Go’ modelinin lansmanını gerçekleştirdi.

General Mobile GM 8 Go Özellikleri

İlk kez MWC 2018'de görücüye çıkan ‘GM 8 Go’, yalın ve kolay kullanımı ile dikkat çekiyor. Yenilenen Chrome ve Google uygulamalarıyla internet üzerinden data kullanımını azaltarak veri tasarrufu sağlayan akıllı telefon, Android Oreo 8.1 işletim sistemi ile geliyor.

Gücünü MediaTek imzalı MT6739 Quad Core işlemciden alan GM 8 Go, 1GB RAM ve 16GB dahili depolama alanına sahip. 13 megapiksel çözünürlüğünde bir arka kamera ile birlikte gelen akıllı telefon, ön tarafta ise 5 megapiksellik bir selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. 5.5 inç 18:9 LCD ekranında 1440×720 piksel çözünürlük sunan cihaz, darbelere karşı Corning Gorilla Glass ile korunuyor.

64GB'a kadar microSD kart desteğine sahip olan GM 8 Go, 3500 mAH değerindeki bataryası ile dikkat çekiyor. Ayrıca GM8 Go için geliştirilen bir yazılım sayesinde batarya kapasitesini 5000 mAh‘e kadar çıkartabileceğinizi de söyleyelim.

Fiyat-performans anlamında beklentileri karşılaması beklenen akıllı telefon, gri, altın ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

General Mobile GM8 Go, sadece 99 dolar gibi oldukça düşük bir fiyat etiketine sahip.

General Mobile GM 8 Go Ön İnceleme Videosu

General Mobile GM 8 Özellikleri

General Mobile, Android One ailesinin 5'inci üyesi olan ‘GM 8’ modelini de beğeniye sundu. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve Tamindir olarak incelemesini gerçekleştirdiğimiz GM 8, kullanıcılara saf Android deneyimini yaşatmayı vadediyor.

Gücünü 1.4 GHz hızında çalışan Snapdragon 435 işlemcisinden alan akıllı telefon, kutusundan Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çıkıyor. Grafik işlemcisi tarafında Adreno 505 grafik biriminden güç alan GM 8, 4GB RAM, 64 GB dahili hafıza ve 3GB RAM, 32 GB dahili hafıza olmak üzere iki ayrı versiyon ile tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

General Mobile GM 8'in 3GB RAM, 32 GB dahili hafızaya sahip olan versiyonu 999 TL’ye; 4GB RAM, 64 GB dahili hafızaya sahip olan versiyonu ise 1099 TL'ye satılıyor.

GM 8 modelinin önümüzdeki Mart ayında 32 ülkede satışına başlanacak.

General Mobile GM 8 İnceleme Videosu