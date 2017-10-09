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Google Asistan ve Siri Arasında IQ Rekabeti!

govssiri
Yağız Sarman
Yağız Sarman teknoloji
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Yapay zeka teknolojilerinin gündelik yaşama en belirgin yansıması olan sanal asistanların sayısı arttıkça pazardaki rekabet de doğal olarak kızıştı. Peki piyasanın iki devi Google ve Apple’ın sanal asistanları Google Asistan ve Siri’den hangisinin IQ’su daha yüksek?

Yapay zeka destekli sanal asistanların IQ puanlarına ilişkin bir araştırma başlatan Cornell Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, Google Asistan ve Siri’nin IQ puanlarını hesapladı ve açıkladı. Sonuçlara göre Google Asistan’ın IQ puanı Siri’den daha yüksek. Araştırma sonucunda Google’ın yapay zekası 47.28 puan alırken Siri 23.9 puanda kaldı. Yani bu sonuca göre Google Asistan Siri’den iki kat daha zeki.

Böyle bir sonucun ortaya çıkmasında Apple’ın sanal asistanının daha yaşlı olması etkili olmuş olabilir. 2011 yılında iPhone 4S ile birlikte kullanıma sunulan Siri bir hayli ilgi toplamıştı. Ancak Google’ın geliştirdiği yapay zeka sisteminin piyasaya oldukça güçlü bir giriş yaptığı da inkar edilemez. Yapay zekaları karşılaştıran araştırma hala devam ediyor. Peki sizce hangi yapay zeka daha kullanışlı?

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ETİKETLER: Apple Sanal asistan google assistant apple siri

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