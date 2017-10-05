Google'ın Yeni Cihazlarının Ortak Özelliği: Google Asistan

Google, dün düzenlediği etkinlikte Google Home Mini, Google Home Max, Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL, Pixelbook, Pixelbook Pen, Google Clips ve Pixel Buds cihazlarını tanıttı. Bu cihazların tamamında ön plana çıkan ve ortak olan şey ise Google Asistan oldu. Google Asistan yeni özellikleri ile birlikte çok daha işlevsel bir hale geldi. İşte Google Asistan özellikleri:

Bundan tam 1 yıl önce Google, tüm dünyaya yeni sanal yardımcısı Google Asistan'ı tanıtmıştı. Oldukça faydalı olan, kullanımı basit ve ihtiyaç duyduğumuz her yerde yanımızda olacak bu asistan, geçtiğimiz yıldan bu yana inanılmaz bir yükseliş gösterdi. İlk tanıtıldığında aşağıdaki özelliklere sahipti:

Yardımcınızda birlikte çalışan donanımlar

Çoklu dil desteği ve rahat kullanım

Asistanla birlikte çalışan akıllı ev cihazları ve platformları

Asistanı daha iyi hale getirecek küçük özellikler

Yukarıdaki özelliklere baktığımızda bir sanal asistanın yapması gereken her şeyi yaptığını görüyoruz. Android telefonlar, iPhone'lar, kulaklıklar, Google Home gibi sesle aktive edilen hoparlörler, çeşitli üreticilerin cihazları, Android Wear ve Android TV'lerde bu özellikler kullanılabiliyordu. Üstelik İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Brezilya Portekizcesi, Korece ve Japonca gibi dilleri destekliyordu. Logitech Armoni, Nest, Philips Hue, SmartThings ve Wemo gibi akıllı ev ürünlerini kontrol edebiliyordu. Bunların dışında, talimatla arama yapabilme, hatırlatıcılar, alışveriş, kısayollar, milyonlarca tarifin adım adım tamilatları ve daha pek çok yönünü de kullanabiliyorduk.

Geçtiğimiz yıldan beri Google Asistan birbirinden güzel özellikler kazandı. Dün ise Google bunları tanıtma fırsatı buldu. İşte Google Asistan'ın yeni özellikleri:

Google Asistan Yeni Özellikleri

Yeni bir ses: Google Asistan'ın artık iki ses seçeneği var. Bu sayede istediğiniz sesi kullanabiliyorsunuz. Google Asistan'ın ayarlarına giderek Tercihler bölümünden istediğinizi seçebilirsiniz.

Aileniz ile vakit geçirin: Google Asistan ailelerin birlikte vakit geçirebilmelerini sağlayacak 50'den fazla yeni yol kazandı. Bunlardan biri geçtiğimiz gün herkese açılan Family Link uygulaması. Google Asistan ile bu uygulamayı rahatça kontrol edebilir ve ebeveyn denetimini gerçekleştirebilirsiniz.

Rutinlerinizi yönetin: Günlük rutinlerinizi sanal asistan ile yönetmenize yardımcı olan bu özellik daha akıllı hale geldi. Asistanınız sizi işiniz hakkında bilgilendirebilir, metinler hazırlayabilir ve kaldığınız yerden podcastlerinizi oynatabilir. Eğer akıllı bir eve sahipseniz, ışıkları bile Google Asistan'a açtırabilirsiniz.

İşlemler: Türkiye için şimdilik geçerli değil ama asistanınızla hızlı ve kolay bir şekilde alışveriş yapmanız da artık mümkün.

Yayın: Asistan'ın yeni yayın özelliği ile ailenizle etkileşime daha kolay geçebilirsiniz.

Google Lens uyumluluğu: Önümüzdeki haftalarda Google Lens'e asistanı kullanma becerisi eklenecek. Asistan ile gördüğünüz şeyler hakkında hızlı bir şekilde konuşma deneyimi yaşayacaksınız.

Pixelbook uyumluluğu: Yeni tanıtılan Pixelbook ile asistanınızdan yeni bir e-posta göndermesini, yeni bir doküman oluşturmasını ve ajandanızda ne gibi ayrıntıların olduğunu görebileceksiniz.

Pixelbuds: Pixel Buds kulaklıklarında neredeyse bütün işlemlerinizi Google Asistan ile yapabileceksiniz. İster müzik dinleyin, ister bildirimleri alın, ister yol tarifi isteyin veya hatırlatıcı ayarlayın, bu tamamen size kalmış.

Akıllı evinizi kontrol edin: Bir sanal asistan düşünün ki size TV'nin HDMI girişini göstersin. İşte Google Asistan artık bunu yapabiliyor. Üstelik evinizde neler olup bittiğini de kolaylıkla takip edebiliyorsunuz.