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  4. Google Assistant Artık Çalan Şarkıyı Tespit Edebilecek

Google Assistant Artık Çalan Şarkıyı Tespit Edebilecek

Google Assistant
Yağız Sarman
Yağız Sarman Mobil
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Ortamda çalan bir şarkıyı ya da televizyon programını tespit edebilen birçok mobil uygulama mevcut ancak bu hizmetleri veren servisler üçüncü parti uygulamalar olduğundan ayrı bir mobil uygulama olarak çalıştırılmak durumunda. Google Assistant yeni güncellemesiyle bünyesine bu özelliği de katmaya hazırlanıyor.

Her özellik için ayrı uygulamalardan ziyade birçok hizmetin tek bir uygulama bünyesinde toplanması son yıllarda hem geliştiricilerin hem de kullanıcıların tercihi oluyor. Çünkü böylelikle hem hafızadan tasarruf ediliyor hem de ekrandaki kalabalık gideriliyor. Ayrıca onlarca uygulama yerine tek bir uygulama güncellemesi yeterli oluyor. Bu bağlamda Google Assistant bünyesinde Shazam, Soundhound gibi uygulamaların işinin de yapılması kullanıcıların işine gelecektir.

asistan

Google Assistant’ın bu yeniliğinden önce Google Search üzerinden de bu hizmet veriliyordu ancak Google Assistant çalıştığında bu özellik her nedense devre dışıydı. Google’ın bu yeniliği neden şimdi getirdiği ise merak konusu. Genellikle teknoloji dünyası elinde olan güçleri birden bire vermektense ticari kaygılarla beraber tek tek sunmayı tercih eder. Yani Google’ın da bu yeniliği şimdi getirmesindeki sebep Pixel 2 ve Pixel 2 XL akıllı telefonlarının lansmanı olabilir. Google Assistant bünyesinde şarkı tespit etme özelliğinin tüm cihazlarda kullanılabileceğini hatırlatalım.

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ETİKETLER: shazam soundhound google assistant

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