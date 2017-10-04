Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Google’ın merakla beklenen yeni amiral gemileri Pixel 2 ve Pixel 2 XL, Türkiye saati ile 19.00’da başlayan ve Youtube üzerinden canlı yayınlanan etkinlikte tanıtıldı. İşte Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL’ın özellikleri ve fiyatı.

Amerikan teknoloji devi, yeni telefonlarıyla karşımızda. Google, ilk kez geçtiğimiz yıl Ekim ayında tanıttığı Pixel serisini, bugün iki yeni telefonla daha da genişletti. Pixel 2 ve Pixel 2 XL adını taşıyan iki farklı model Daydream başlığı ile görücüye çıktı.

Tanıtım etkinliğinin sona ermesi ile birlikte Google Pixel 2 özellikleri ne? Google Pixel 2 fiyatı ne kadar olacak? ve Google Pixel 2 ne zaman çıkacak? Gibi sorular da cevap bulmuş oldu.

Google Pixel 2 Özellikleri

Google Pixel 2, 5 inç 1920×1080 AMOLED ekrana sahip. Gücünü 8 çekirdekli ve 2.45 GHz’e kadar çıkabilen Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisinden alan cihaz hem teknik hem de tasarım anlamında oldukça dikkat çekiyor.

Kavisi az köşeleri ve kalın ekran çerçevesiyle bu telefon günümüzün ince ekran çerçeveli telefonlarından uzak görünüyor. Dikkate değer tek değişiklik arka tarafta görünüyor. Her iki telefonun arkasında, üstte yer alan cam bölüm küçültülmüş.

Pixel 2 telefonları geçtiğimiz ilkbaharda duyurulan Google Lens’i barındıran ilk telefon oldu. 12.3 MP arka, 8 MP özçekim kamerasına sahip olan Pixel 2, 64 ve 128 GB depolama alanı tercihleriyle geliyor. Ayrıca son dönemin modası portre modunun da kullanıcılara sunulduğunu belirtelim.

Google Pixel 2 XL Özellikleri

6 inç büyüklüğünde 1440 x 2880 piksel çözünürlük sunan cihaz, gücünü Qualcomm Snapdragon 835‘ten alıyor.

10 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.35 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci olan Snapdragon 835’e, grafik tarafında gerekli olan gücü ise Adreno 540 sağlıyor.

Pixel 2 ile benzer bir şekilde arka tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli f/1.8 kameranın yer aldığı Pixel 2 XL, ön tarafında ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 bir kameraya ev sahipliği yapıyor.

4K video kayıt desteğine sahip olan Pixel 2 serisi, Full HD çözünürlükte 120 fps ve HD çözünürlükte ise 240 fps video kaydı gerçekleştirilmesine imkan tanıyor.

4 GB RAM’in yer aldığı akıllı telefon, 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Pixel 2 ve Pixel 2 XL’ın Fiyatı

Google Pixel 2’nin 64 GB’lık modeli 649 dolar, 128 GB’lık modeli ise 750 dolar fiyat etiketine sahip. Google Pixel XL 2 modeli ise, 849 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak.