GTA Serisinde Bir İlk: GTA 6’da Kadın Karakter mi Olacak?

Call of Duty serisinin çıkacak oyunları ile ilgili sızıntılar paylaşmakla ünlü Tom Henderson, son birkaç senenin en çok beklenen video oyunlarından GTA V ile ilgili yeni bir bilgi paylaştı. Henderson’a göre GTA 6’da kadın karakter yer alacak ve oyuncular tarafından yönetilebilecek. Grand Theft Auto serisinde kadın karakter elbette ki bir ilk değil ancak oyuncu tarafından oynanabilen bir karakter ilk olacak.

GTA 6’da Kadın Karakter İddiası Oyuncuları Sevindirdi

CoD serisinin çıkacak yeni video oyunları hakkında oyuncularla doğru bilgi paylaşmakla tanınan Tom Henderson’dan oyuncularının çıkışını dört gözle beklediği Grand Theft Auto V bilgisi geldi. Rockstar Games tarafından GTA VI henüz duyurulmadı, oyunun geliştirilme aşamasında olup olmadığı ile ilgili bir açıklama yapmadı ancak bu zamana kadar paylaşılan sayısız ipucuna göre GTA 6 şu anda PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X ve PC için geliştiriliyor.

Hangi ipucunu okuduğunuza bağlı olarak GTA VI çıkış tarihi düşündüğünüzden daha yakın veya daha uzak olabilir. Ne yazık ki oyunun piyasaya sürülme tarihi ile ilgili bu zamana kadar paylaşılmış kesin bir bilgi bulunmuyor. Rockstar Games’in yeni oyunla ilgili açıklama yapmaktan kaçınması da ortaya atılan iddiaların sadece basit bir iddia olarak kalmasına neden oluyor.

Oyunun ne zaman çıkacağı şimdilik bir soru işareti olarak kalmak zorunda olsa da GTA serisinin hayranlarını sevindirecek yeni bir iddia var. Call of Duty sızıntıları ile tanınan Tom Henderson’un ortaya attığı bir iddia, Grand Theft Auto VI’da oynanabilir bir kadın karakterin olacağını gösteriyor.

Henderson, kısa bir süre önce Twitter’da paylaştığı tweet ile GTA VI’da oynanabilir bir erkek karaktere ek olarak oynanabilir bir kadın karakterin olacağını açıkladı. Henderson’un tweette yer verdiği ipucu maalesef ki bununla sınırlı kaldı. Oynanabilir kadın karakterin video oyununda nasıl bir role sahip olacağı şimdilik bilinmiyor.

Ortaya atılan iddiada kaynağın açıklanmadığına dikkat etmek gerekiyor. Henderson geçmişte birçok video oyunu ile ilgili iddiasında ne kadar güvenilir olduğunu kanıtladı ancak iddianın yüzde yüz doğruluk payına sahip olduğunu kabul etmek doğru olmayacaktır. İddia doğruysa bile Rockstar Games’in planlarında meydana gelecek bir değişiklik, oynanabilir kadın karakterin video oyunundan kaldırılmasına yol açabilir.