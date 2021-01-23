GTA 6 Vice City’de Geçerse Nasıl Görünür?

Grand Theft Auto 6, Rockstar Games tarafından 2013 yılından bu yana bir sır olarak saklanan video oyunlarının başında geliyor. GTA V’in piyasaya sürülmesinin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen açık dünya oyunu serisinin yeni oyunu hakkında henüz yeni bir bilgi paylaşılmadı. Hayranlar ise video oyununa ilişkin sayısız tahminde bulunmaya devam ediyor. Oyuncuların tahminlerinden birine göre GTA 6 Vice City haritası ile gelebilir.

Oyunun ne zaman ve hangi harita geleceği henüz netlik kazanmış olmasa da oyuncuların bu konu ile ilgili güçlü iddiaları bulunuyor fakat her şeyden önce bunların birer basit tahminden ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Reddit’ten bir GTA hayranı ise serinin yeni oyununu sabırsızlıkla bekleyen oyuncular tarafından ortaya atılan tahmin gerçeğe dönüşme ihtimalini göz önünde bulundurarak Vice City haritasının olası bir yeni oyunda nasıl görüneceğini merak etmiş ve oyuncuların merakını giderecek bir GTA 6 haritası hazırlamış.

GTA 6 Vice City Haritası Nasıl Görünüyor?

Grand Theft Auto VI son birkaç yıl içerisinde inanılmaz miktarda söylenti ve sızıntı iddiası ile gündeme geldi. Bu söylentilerden bir tanesi, yeni video oyununun Vice City’de geçeceğini gösteriyordu. Sızıntı olarak gösterilen bu görüntülerde yer alan harita daha sonra bir forum kullanıcısı tarafından incelendi ve haritanın ölçeklerinin şu anda serinin son oyunu olan Grand Theft Auto V’nin haritasının ölçekleri ile aynı olduğu kanısına varıldı.

Bu zamana kadar aktarılan tüm bilgilerden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki GTA VI’nin Vice City’de geçeceği iddiasının en azından şimdilik hiçbir doğruluk payı bulunmuyor. Çıkacak oyunun GTA: Vice City’de olduğu gibi Vice City’de geçeceğine ilişkin şimdilik doğruluğu kesin bir kanıt bulunmasa da bir Reddit kullanıcısı oyuncuların merakını gidermek için Vice City’li bir video oyununun haritasının nasıl görüneceğini gözler önüne sermek istedi.

Reddit kullanıcısı coryharris0715 tarafından paylaşılan harita tasarımı, GTA VI oyununda Vice City haritasının bulunması durumunda haritanın nasıl görüneceğine dair insanları fikir sahibi yaptı. GTA 6 için hazırlanan harita, oyuncuları fikir sahibi yapmış olsa da video oyununun bu harita ile gelmeme ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.