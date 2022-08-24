Hackerlar Kripto Para Hırsızlığı İçin Deepfake Kullanmaya Başladı

İnsanların yüzünü ve seslerini neredeyse mükemmel derecede taklit etmeye yarayan yapay zeka destekli algoritma deepfake, her geçen gün daha tehlikeli olmaya devam ediyor. Daha önceden birçok dolandırıcılık girişiminde kullanılan deepfake, bu sefer de kripto para borsası Binance kullanıcılarını hedef almak için kullanıldı.

Yapay zeka destekli algoritmalarıyla Binance'ın üst düzey yetkililerinen İletişim Şefi Patrick Hillmann'ın yüzünü taklit eden hackerlar, kullanıcılardan para talep etti.

Deepfake Teknolojisi Nereye Gidiyor?

Alışılmış yöntemlerin dışında deepfake yöntemine başvuran hackerlar, yeni kripto para girişimlerini hedef aldı. Yeni kripto girişimleri, dünyanın en büyük kripto para borsası olması sebebiyle Binance'da yer almak istiyor. Fazlasıyla zahmetli bir süreç olarak bilinen bu süreçte Binance'da listelenmek için girişimlerin belli bir miktar ödeme yapması gerekiyor. Bu sürecin nasıl ilerlediğini fark eden hackerlar, deneyimsiz kripto para girişimcilerini tespit ederek onlara Binance İletişim Şefi Patrick Hillmann'ı taklit eden bir deepfake videosu gönderdi.

Girişimcilerden Binance'da listelenmek için belirli bir para talep eden hackerlar, para ellerine geçtiğinde ise ortadan kayboldu. Binance'ın üst düzey yöneticilerinden olan Patrick Hillmann, listelemeyle ilgili kendisine gelen teşekkür mailleri sonrasında durumun farkına vardı. Bir haber sitesine açıklamalarda bulunan Hillmann, hackerların televizyon programlarında yayınlanan röportaj ve videolarını deepfake sistemlerini eğitmek için kullandıklarını belirtti. Aslında Patrick Hillmann, listeleme işlemlerinin herhangi bir bölümünde görev almıyordu. Fakat tüm bu göstergelere rağmen birçok kripto para girişimcisinin dolandırıldığı düşünüyor. Binance, yaşanan dolandırıcılık olaylarıyla ilgili herhangi bir maddi zarar açıklamasında bulunmadı.