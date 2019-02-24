Huawei P30 Lite'ın Özellikleri Sızdırıldı (P30 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?)

Huawei'nin yeni P serisinin en küçük modeli olacak P30 Lite ile ilgili çeşitli teknik detaylar TENAA üzerinde ortaya çıktı. Daha önceden gelen sızıntılarla birlikte telefonun dikkat çektiği görülüyorken lansman tarihi de belirlenmiş durumda.

Çinli üreti Huawei'nin P30 serisinin uygun fiyatlı versiyonu P30 Lite'ın daha önceden damla çentikle geleceği ve Android 9.1 Pie destekleyeceğini öğrenmiştik. Bugün TENAA üzerinden sızdırılan diğer detaylarda ise P30 Lite'ın MAR-TL00 model numarasına sahip olacağı gözlemlendi. MAR-TL00 isimli modelin P20 Lite’dan biraz daha büyük olacağı düşünülüyor.

P30 serisinin giriş modeli P30 Lite'ın 6.1 inç ekran ile geleceği ifade edilirken aynı zamanda çift SIM kart destekleyeceği de belirtildi. Bir önceki model ile (P20 Lite) neredeyse aynı kalınlıkta olacağı gözlemlenen P30 Lite'da 3240mAh kapasitesinde bir batarya kullanıldığını da belirtmek gerekiyor.

Huawei P30 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

Her zamanki gibi P serisinde üç farklı varyasyon sunacak olan Huawei'nin P30 Lite lansmanı 26 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Yani yaklaşık bir ay içerisinde resmi olarak görebileceğimiz P30 serisinin şimdiden büyük ilgi çektiğini söylersek yanlış olmayacaktır. Peki ya siz Huawei P30 Lite hakkında ne düşünüyorsunuz?