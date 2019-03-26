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Huawei P30 ve Huawei P30 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri

huawei p30
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Mobil

Yapılan tanıtım toplantısı ile Huawei P30 özellikleri gün yüzüne çıktı. 10x kayıpsız zoom yapma özelliği ile telefon fotoğrafçılığına bambaşka bir bakış açısı getirmekte kararlı olduğunu gösteren Huawei, telefona koyduğu donanımla oldukça beğenilecek bir başka modelin daha altına imza atmış oldu.

Telefonun kamerasının yanı sıra sahip olduğu Kirin 980 işlemci, 6 ya da 8GB RAM seçeneği, 512GB’a kadar uzanan depolama alanı kapasitesi ile Huawei P30 zirveye oynayacak modellerden biri olduğunu gösterdi. Huawei P30 modelinde 6.1-inç büyüklüğünde ekran kullanılırken, P30 Pro modelinde ise ekran 6.3-inç büyüklüğe ulaştı. Ekranda OLED kullanan Huawei, günümüzde sıkça kullanılan QHD+ yerine FHD+ kullanma kararı aldı.

Huawei P30 Pro modelinde kullanılan kameralar ise fotoğrafçılık ile uğraşanları memnun edecek cinstendi. Üç kamera kullanan telefonda 40MP f/1.6 OIS ana kameranın yanı sıra, 20MP 16mm f/2.2 ultra geniş açı ikinci kamera ve 8MP f/3.4 5x periskop lens yer alıyordu. Huawei P30 ise yine 40MP f/1.8 ana kamera, 16MP f/2.2 ultra geniş açılı ikinci kamera ve 8MP 3x telefoto kamera bulunduruyordu. Huawei P30 ve Huawei P30 Pro modellerinin detaylı özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralandı.

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Huawei P30 ve Huawei P30 Pro Özellikleri

 

Huawei P30 özellikleri

Huawei P30 Pro özellikleri
Ekran 6.1-inç düz OLED ekran
19.5:9 oran
2,340 x 1,080 çözünürlük		 6.47-inç kıvrımlı OLED ekran
19.5:9 oran
2,340 x 1,080 çözünürlük
İşlemci HiSilicon Kirin 980 HiSilicon Kirin 980
Bellek 6GB 8GB
Depolama Alanı 128GB
 		 128GB / 256GB / 512GB
 
Dosya Sistemi EROFS EROFS
Batarya 3,650mAh
25W Supercharge
Kablosuz Şarj Yok		 4,200mAh
40W Supercharge
15W Kablosuz şarj
Arka kapaktan şarj
Kameralar Arka:
27mm 40MP sensör, ƒ/1.6 
16mm 16MP Ultrawide sensör, ƒ/2.2 
8MP 3x telephoto sensör, ƒ/2.4 
RYB sensör
Ön:
32MP sensör, ƒ/2.0 aperture		 Arka:
27mm 40MP sensör, ƒ/1.6 
16mm 20MP Ultrawide sensör, ƒ/2.2 
125mm 8MP 5x optical periscope prism, ƒ/3.4 
Huawei TOF kamera
RYB sensör
Ön:
32MP sensör, ƒ/2.0 aperture
IP Derecesi IP53 IP68
Kulaklık Girişi Var Yok
Güvenlik Ekran altında parmakizi okuyucu Ekran altında parmakizi okuyucu
Yazılım EMUI 9.1, Android 9 Pie EMUI 9.1, Android 9 Pie
Bağlantı 2x2 MIMO (Cat.16 ile 1Gbps hıza kadar) 4x4 MIMO (Cat.21 ile 1.4Gbps hıza kadar)
Ağırlık 165g 192g
Renkler Kehribar Gündoğumu, Solunum Kristal, İnci Beyazı, Aurora, Siyah Kehribar Gündoğumu, Solunum Kristal, İnci Beyazı, Aurora, Siyah

 

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