Huawei P30 ve Huawei P30 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Yapılan tanıtım toplantısı ile Huawei P30 özellikleri gün yüzüne çıktı. 10x kayıpsız zoom yapma özelliği ile telefon fotoğrafçılığına bambaşka bir bakış açısı getirmekte kararlı olduğunu gösteren Huawei, telefona koyduğu donanımla oldukça beğenilecek bir başka modelin daha altına imza atmış oldu.

Telefonun kamerasının yanı sıra sahip olduğu Kirin 980 işlemci, 6 ya da 8GB RAM seçeneği, 512GB’a kadar uzanan depolama alanı kapasitesi ile Huawei P30 zirveye oynayacak modellerden biri olduğunu gösterdi. Huawei P30 modelinde 6.1-inç büyüklüğünde ekran kullanılırken, P30 Pro modelinde ise ekran 6.3-inç büyüklüğe ulaştı. Ekranda OLED kullanan Huawei, günümüzde sıkça kullanılan QHD+ yerine FHD+ kullanma kararı aldı.

Huawei P30 Pro modelinde kullanılan kameralar ise fotoğrafçılık ile uğraşanları memnun edecek cinstendi. Üç kamera kullanan telefonda 40MP f/1.6 OIS ana kameranın yanı sıra, 20MP 16mm f/2.2 ultra geniş açı ikinci kamera ve 8MP f/3.4 5x periskop lens yer alıyordu. Huawei P30 ise yine 40MP f/1.8 ana kamera, 16MP f/2.2 ultra geniş açılı ikinci kamera ve 8MP 3x telefoto kamera bulunduruyordu. Huawei P30 ve Huawei P30 Pro modellerinin detaylı özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralandı.

Huawei P30 ve Huawei P30 Pro Özellikleri

Huawei P30 özellikleri Huawei P30 Pro özellikleri