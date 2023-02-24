IGG'den Deprem Bölgesine 200 Bin Dolar Değerinde Destek

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde iki farklı deprem meydana geldi. Deprem felaketinden 11 il etkilendi. Lords Mobile gibi popüler oyunların geliştirici IGG, deprem felaketi sonrasında yaralarını sarmak için Türkiye'ye yardım elini uzattı. Şirket, 200 bin dolar değerinde yardımda bulundu.

IGG, Deprem Bölgesine Yardım Elini Uzattı

Singapur merkezli IGG, depremin hemen ardından bölgeye yardım etmek için harekete geçti. Çin, Türkiye ve Singapur ekiplerinin oyun sektörüne öncülük edeceği umuduyla hazırladığı taziye ve destek mesajlarıyla beraber yardım tırları, geçtiğimiz hafta deprem bölgesine doğru yola çıktı.

IGG Çin ve Türkiye ekiplerinin 9 Şubat tarihinde ortak bir mesaj paylaştı. Paylaşılan ortak mesajda "Halkımızın yanında olmak adına IGG ekibi olarak bugün Çin ekibimiz tarafından deprem bölgesine hareket eden tırımızın en yakın sürede ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı ve açıklamaya şu şekilde devam edildi:

"Bununla birlikte Türkiye ekibi olarak, bugün yola çıkardığımız yardım umuyoruz ki halkımızın yarasına merhem olmak için yardımların daha da büyümesine öncülük eder. Yardımlarımızın devamı, yetkili kurumlar tarafından paylaşılan ihtiyaç listelerine göre devam edecek ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak."

IGG Çin ve Türkiye ekipleri bu kapsamda yayımladıkları yeni mesajlarında deprem bölgesine yardım için 200.000$ değerinde ayni yardımda bulunacaklarını açıkladı. IGG ekibi, yardımları deprem bölgesine partiler hâlinde ulaştıracak.

Şirket ayrıca malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak için oyunculardan destek istedi. Lords Mobile Facebook sayfasından paylaşılan mesajın ardından gönüllüler ile IGG çalışanları birlikte yardım paketlerini hazırlayarak deprem bölgelerine gönderdi.

IGG ekibi, Türkiye halkının yanında olduğunu ve yardımların deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine destek sağlayacağını umduklarını belirten IGG, yaralar sarılana kadar yardımları sürdüreceğini ifade etti ve şu sözlere de yer verdi: