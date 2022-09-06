Dünyada İlk: İğnesiz Koronavirüs Aşısına Onay Verildi!

COVID-19 salgınına dair dünyada bir ilk gerçekleşti. Çin'de iğnesiz koronavirüs aşısına kullanım onayı verildi. Convidecia Air olarak isimlendirilen aşı iğne yerine nebulizatör yani fısfıs ile uygulanacak. Söz konusu aşının hatırlatma dozu olarak kullanılacak. Yaşanan gelişmeye dair merak edilen detaylar haberimizde.

İğnesiz Koronavirüs Aşısı, Hatırlatma Dozu Olarak Kullanılacak

NTV'deki habere göre Çin'de Convidecia Air isimli COVID-19 aşısı için kullanım onayı verildi. Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi, CanSino Biontech tarafından geliştirilen aşının inaktif aşılardan iki doz yaptırmış kişiere hatırlatma dozu olarak kullanılabileceğine karar verdi.

Çin'de onay verilen Convidecia Air aşısı, iğne yerine solunum yoluyla insan vücuduna nüfuz ediyor. Aktarılan bilgilere göre söz konusu aşı, şirketin daha önce geliştirdiği Convidecia isimli tek doz koronavirüs aşısının solunum yolu ile uygulanan bir sürümü olacak.

Söz konusu aşının iğne ile uygulanan sürümü, Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi tarafından şubat ayında, Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) ise mart ayı içerisinde acil kullanım onayı almıştı.

Virüsün güçsüzleştirilmiş bir hâlini içeren aşının iğnesiz sürümünde nebulizatör olarak adlandırılan fısfıs kullanılıyor. CanSino Biontech tarafından geliştirilen aşının, virüsün doğal enfeksiyon yolunu uyarması ve böylelikle vücutta bağışıklık uyandırması hedefleniyor.

Fısfıs aracılığı ile uygulanabilen COVID-19 aşısı 2 ila 8 derecede muhafaza edilebiliyor. The Lancet dergisi üzerinden yayımlanan klinik denemelerde aşının güçlü bağışıklık tepkisi uyandırdığı gözlemlenmişti.

Söz konusu aşının klinik denemeleri Çin'in Jiangsu eyaletinde 420 yetişkin gönüllü üzerinde yapılmıştı. Gerçekleştirilen çalışmada Sinovac'ın geliştirdiği Coronavac aşısından iki doz yaptırmış gönüllülerde Convidecia Air aşısı, solunum organlarının virüse daha dirençli hâle gelmesini sağlamıştı.

Acil kullanım onayının verilmesinin ardından CanSino Biotech hisseleri, Şanghay Borsası'nda yüzde 10 değer kazanırken Hong Kong Borsası'nda ise yüzde 7 oranında değer kazandı.