Apple'ı Bekleyen Tehlike: iPhone 15 Avrupa'da Satışa Sunulmayabilir!

Eğer bir teknoloji meraklısıysanız Apple ekosisteminin kendine özgün bir şekilde ilerlediğini biliyorsunuzdur. Fakat son yıllarda Apple, özellikle de Lightning bağlantı kablosu söz konusu olduğunda, rekabete aykırı davranışları nedeniyle ağır eleştirilere maruz kaldı.

AB düzenleyicileriyle olan mücadele o kadar şiddetliydi ki, şirket Lightning bağlantı kablosunu terk etmeyi ve iPhone 15 ile birlikte USB-C'ye geçmeyi kabul etmişti ancak Apple mevzuat gerekliliklerini aşmanın yollarını arıyor ancak görünüşe göre şirketin bu karardan kurtulmanın bir yolu yok.

İlk olarak Die Zeit tarafından yayınlanan ve daha sonra AppleInsider tarafından ele alınan bir makaleye göre ortak şarj cihazı gereksinimlerini karşılamayan cihazlara "AB pazarında izin verilmeyecek". Alıntı doğrudan Brüksel'de üst düzey bir yetkili olan Thierry Breton'dan geliyor.

iPhone 15, Lightning Kullanmaya Devam Edecek mi?

Esasen AB Komisyonu doğrudan Apple'a, şirketin iPhone 15'in USB-C portunun işlevselliğini sınırlama planına devam etmesi hâlinde, cihazın dünyanın en büyük pazarlarından birinde yasaklanacağını söylüyor.

Apple'ın iş stratejisi Avrupa Birliği'nde sadece bu olayla eleştirilmiyor. iOS'un bir sonraki iterasyonu, yazılımın üçüncü taraf uygulama mağazaları için uygulama desteği gerektiren mevzuata uymasını sağlamak amacıyla ilk kez dışarıdan yükleme özelliğini sunacak.

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