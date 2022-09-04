iPhone 15'te SIM Kart Yuvası Tamamen Kaldırılabilir!

2022'nin en çok beklenen telefonları olarak gösterilen iPhone 14 serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bugün gelen bir bilgiye göre Apple, iPhone 14'lerde SIM kart yuvasını tamamen kaldırmayı planlamış.

Bloomberg'te yayınlanan bir habere göre Apple, bazı iPhone 14 modellerinde SIM kart yuvasını tamamen kaldırarak telefonun daha pürüzsüz ve tek bir tasarıma sahip olmasını düşünüyormuş.

Bir Telefon SIM Kart Olmadan Nasıl Çalışır?

Akla gelen ilk soru tabii ki iPhone 14'lerin SIM kart olmadan nasıl çalışacağı oluyor. Apple'ın bu konuda güçlü bir çözümü var. Son yıllarda artık sıklıkla rastlamaya başladığımız e-SIM teknolojisini iPhone 14'lere monte etmeyi amaçlayan Apple, SIM kartı sebebiyle yaşanan tüm problemlerden kurtulmak istiyordu. Fakat bu tasarım planlarından en azından iPhone 14 modelleri için vazgeçildi.

Yayınlanan habere göre iPhone 14'lerin bazı üst modellerinde hala SIM kart yuvasının kaldırılması gibi bir ihtimal bulunuyor. Fakat tahminlere göre Apple, bu radikal kararı iPhone 15'ler ile birlikte alacak. Son yıllarda ülkemizdeki operatörler de dahil olmak üzere dünya genelindeki birçok sağlayıcı, e-SIM teknolojisi için altyapı kurmaya başladı. Yeni teknoloji olan e-SIM, kullanıcıların herhangi bir SIM kartına gerek kalmadan hücresel ağa bağlanabilmesini sağlıyor.

Halihazırda Apple mağazalarında satılan iPhone 13 modellerinin bazılarında nano-SIM kart bulunmuyor. Kullanıcılar, bir Wi-Fi ağına bağlanarak e-SIM aracalığıyla hücresel veriyi etkinleştirebiliyor. Birden fazla e-SIM profilini destekleyen iPhone 13'lerin bu radikal teknoloji değişimine eniyi örneklerden biri olduğu düşünülüyor. Apple'ın SIM kart yuvasını tamamen kaldırmasının arkasındaki asıl amaç ise telefonların su geçirmezlik özelliğini daha fazla artırmak.