iPhone 15 Çıkmadan iPhone 16'nın Önemli Bir Özelliği Paylaşıldı!

Apple'ın bu yıl içerisinde tanıtılması beklenen iPhone 15'e dair tüm detaylara henüz ulaşamamışken, şimdiden iPhone 16 serisinin üst modeli olacağı düşünülen Pro için ilk detaylar belirleniyor.

The Elec'e göre Apple iPhone 16 Pro modelinin ekranında önemli bir değişiklik yapılacak. Daha kullanışlı olması adına ekran altı Face ID teknolojisi üzerine çalışılıyor. Bu teknoloji iPhone ekranlarında bir takım değişikliklere yol açabilir.

iPhone 16 Pro'da Ekran Altı Kamera Olacak mı?

Paylaşılan rapora göre Apple, Face ID için gereken TrueDepth bileşenleri 2024 yılında telefonların ekran altına taşımayı planlıyor. FaceID için gereken kamera kullanılmadığı zaman şu anki mevcut kamera alanı da ekrana dahil olmuş olacak ve normal, düz bir ekran görünümü elde edilecek. Bu sayede ön kameranın sadece merceğini görebiliyor olacağız.

Bununla birlikte iPhone 15 serisinin tüm modellerinde de Dinamik Ada (Dynamic Island) özelliği olacağına dikkat çekiliyor. Ekran altı kamera teknolojisini 2019 yılında dile getirmeye başlayan marka, bu planı 2024 ve sonrası modellerde kullanmaya başlayacak gibi görünüyor.

2022'nin Mayıs ayında ekran anilisti olan Ross Young, Apple'ın ekranlarında yeni bir yol haritası oluşturduğunu dile getirmişti. Yeni gelen bilgilere göre Young'un açıklamaları doğrulanmış oluyor. Tüm bunların yanı sıra ekran altı kamera teknolojisi Android camiası için yeni bir özellik değil. Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Z Fold 4 akıllı telefonlarda ekran altı kamera zaten kullanılıyor.

Xiaomi Mi Mix 4 modelinde de bulunan teknoloji, Android cihazlarda yetersiz kalite problemini doğurduğu için kullanıcılar tarafından pek sevilerek karşılanmadı. Apple'ın bu teknoloji geliştirmesi için önünde bir seneden fazla süre olduğu için kalite sorununu çözebilir gibi duruyor.