iPhone Duo Türkiye'de satışta: İlk Kullanıcılar Cihazlarını Apple Mağazalarından Teslim Aldı

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Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u iPhone Duo, 23 Ekim 2026'da tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de satışa çıktı. Telefonun 256 GB'lık başlangıç modeli 229.999 TL, 2 TB'lık en üst model ise 335.999 TL fiyat etiketine sahip. Ön sipariş veren ve randevu alan kullanıcılar cihazlarını 23 Ekim sabahı Apple mağazalarından teslim aldı.

Kullanıcılar iPhone Duo'yu Neden Seçti?

Arman Güvenç

Kreatif prodüktör olarak çalışan Arman Güvenç, Apple ekosisteminin en yeni ürününü her zaman ilk kullananlardan. iPhone 17 Pro Max'ten iPhone Duo'ya geçen Güvenç, yeni form faktörünü merakla beklediğini söylüyor. Cihazda en çok denemek istediği özellik ise gelişmiş çoklu görev (multitasking) desteği.

Ahmet Baytar

İstanbul'da yaşayan ayakkabı ve çanta tasarımcısı Ahmet Baytar, iş akışını hızlandırmak için hep en güncel cihazları tercih ediyor. Daha önce iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air kullanan Baytar, 512 GB Gece Rengi iPhone Duo'ya geçti.

Tasarım sürecinde Procreate'i yoğun kullanan Baytar'ın tercihindeki belirleyici etken Apple Pencil desteği oldu; çizimlerindeki revizyonları doğrudan telefondan yapabilmek istiyor. Apple'ın teknik özellik sayfasına göre Apple Pencil (USB-C) desteği 2026'nın ilerleyen aylarında geliyor.

Koral Oral

İlk iPhone'dan bu yana Apple kullanan İstanbullu tasarımcı Koral Oral, her yıl olduğu gibi bu yıl da telefonunu yeniledi. Oral da iPhone 17 Pro Max'ten 512 GB Gece Rengi iPhone Duo'ya geçti. Geçişteki iki motivasyonunu seyahatte sunduğu kompakt yapı ve oyun performansı olarak açıklıyor.

iPhone Duo Neler Sunuyor?

iPhone Duo, açıkken 5,2 mm kalınlığıyla Apple'ın bugüne kadarki en ince iPhone'u. Apple'ın verdiği bilgiye göre 7.6 inçlik iç ekranı, iPhone 18 Pro Max'in ekranından yüzde 50 daha büyük. Kapalıyken ise 5.4 inçlik dış ekranıyla kompakt bir telefon gibi kullanılıyor.

Cihazın merkezinde A20 Pro çip var. Çift pil mimarisi sayesinde Apple, tipik kullanımda 24 saate kadar pil ömrü vaat ediyor. Telefonu yarım açık bırakıp şarja takmadan da her iki ekranda Bekleme Modu'nu kullanabiliyorsunuz.

Arka tarafta optik kalitede 2x yakınlaştırma sunan 48 MP Fusion Ana kamera ve 48 MP Fusion Ultra Geniş kamera bulunuyor. Dış ekranda Center Stage destekli ön kamera, iç ekranda ise ekran altına yerleştirilmiş ayrı bir FaceTime kamerası yer alıyor.

Katlanabilir yapıya göre yeniden tasarlanan iOS 27, Split View ile iki uygulamayı yan yana çalıştırmanıza izin veriyor. Apple Intelligence özellikleri de iki ekranda çalışıyor.

Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Fiziksel SIM yok. iPhone Duo yalnızca eSIM destekliyor; hattınızı eSIM'e taşımanız gerekecek.

iPhone Duo yalnızca eSIM destekliyor; hattınızı eSIM'e taşımanız gerekecek. Face ID yok. Kilit açma, yan tuştaki Touch ID ile yapılıyor.

Kilit açma, yan tuştaki Touch ID ile yapılıyor. Apple Pencil desteği henüz yok. Apple bu desteğin 2026 içinde geleceğini söylüyor; çizim için alacaksanız bunu hesaba katın.

Apple bu desteğin 2026 içinde geleceğini söylüyor; çizim için alacaksanız bunu hesaba katın. Stok ve teslimat değişken. Her renk ve kapasite her mağazada bulunmayabilir. Apple'ın Türkiye sitesinde bazı konfigürasyonlar için tahmini teslim tarihi Ocak 2027'ye kadar uzuyor.

iPhone Duo Türkiye fiyatı ne kadar?

Depolama Fiyat (23 Ekim 2026) 256 GB 229.999 TL 512 GB 246.999 TL 1 TB 280.999 TL 2 TB 335.999 TL

iPhone Duo teknik özellikleri