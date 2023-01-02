iPhone Pil Değişim Ücretlerine Zam Geliyor!

Apple, iPhone onarım maliyetlerine yeni bir zam getirmeyi planlıyor. Mevcut nesilden daha eski herhangi bir iPhone'un pilini değiştirmenin maliyeti 1 Mart 2022'den itibaren 20 dolar artacak.

Apple, Eylül 2022'de iPhone 14 serisini tanıttığında, pil değiştirme fiyatını da 69 dolardan 99 dolara yükseltmişti. Şimdi mevcut modeller için bu 99 dolar maliyeti koruyor ancak tüm eski modeller için fiyatı artırıyor.

Apple, 1 Mart'ta Pil Değişim Ücretlerini Zamlıyor

Yeni artış AppleCare+ sahibi kullanıcıları veya iPhone'ları hâlâ garanti kapsamında olanları etkilemiyor. Bununla birlikte Apple'ın pil değiştirme maliyetini öğrendiğimiz Apple sayfasında diğer tüm fiyatların değiştiği belirtiliyor.

"Mevcut garanti dışı pil servis ücreti Şubat 2023 sonuna kadar geçerli olacak. 1 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iPhone 14'ten önceki tüm iPhone modelleri için garanti dışı pil servis ücreti 20 dolar artırılacak."

Home tuşuna sahip desteklenen tüm iPhone'lar için bu, ücretin 49 dolardan 69 dolara yükseleceği anlamına geliyor. Apple'ın şu anda pil değişimi için hizmet verdiği en eski model iPhone 5. iPhone X'den iPhone 13 serisine kadar olan maliyet ise 1 Mart itibariyle 69 dolardan 89 dolara yükseliyor.