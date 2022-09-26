İnternet Kısıtlaması Getirilen İran'da Starlink Devreye Girdi

Mahsan Amini'nin hayatını kaybetmesi sonrasında İran'da başlayan protestolar ülkeyi çalkalamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde genç kadının başörtüsünden saçının gözükmesi sebebiyle ahlak polisi tarafından tutuklanması sonrasında vefat etmesi, ülke çapında eylemlere yol açmıştı. İran hükümeti, eylemler hala sürerkek eylemcileri engellemek adına internet erişimi yasağı getirdi.

ABD, internet erişimi kısıtlanan İran halkına destek verileceğini açıkladı. Bu karardan kısa bir süre sonra ise ünlü milyarder Elon Musk, İran için Starlink uydularını aktive edeceğini belirtti.

Elon Musk: "Starlink'i Devreye Sokuyoruz"

Activating Starlink … — Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2022

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in konuyla ilgili yaptığı açıklamanın altına "Starlink'i devreye sokuyoruz." mesajıyla cevap veren Elon Musk, dünya çapındaki ikinci politik Starlink kullanımı hamlesini İran'a karşı yapmış oldu. Ünlü milyarder daha önce de Rusya-Ukrayna savaşı sırasında internete erişimi kesilen Ukraynalılar için Starlink hizmetini devreye sokarak bölgeye binlerce Starlink donanımı göndermişti.

Elon Musk'ın uzun vadeli planlarından biri olan Starlink projesi ile uzaya gönderilen 12 bin adet küçük uyduyla gezegen genelinde bir internet ağı kurmayı hedefleniyor. 2027 yılında tamamlanması planlanan proje ile özellikle dünya üzerinde internet erişimi konusunda sıkıntı yaşanan bölgelere yüksek hızlı internet bağlantısı götürmek amaçlanıyor. Daha önceden Ukrayna'ya yapılan yardımlar sebebiyle Rusya çoktan Elon Musk ve Starlink'e karşı cephe almıştı. Elon Musk'ın uyduları askeri casusluk amacıyla kullanabileceğinden şüphelenen Rus yetkililer, uyduları askeri hedef kategorisine alabileceklerini belirtti. Şimdilik İran'dan teknoloji milyarderinin Starlink adımıyla ilgili bir açıklama gelmedi.