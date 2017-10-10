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İşte Samsung Gear Sport'un En İyi Özellikleri

Erkan Calp
Erkan Calp teknoloji
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Samsung, IFA 2017’de tanıttığı Tizenli akıllı saati Gear Sport için yeni bir tanıtım videosu paylaştı. Öne çıkan özelliklerine kısa bir bakış videosu da diyebileceğimiz "Samsung Gear Sport: Official Launch Film" başlıklı video, 1 dakika sürüyor.

Samsung’un Berlin’de düzenlenen IFA 2017 etkinliğinde sergilediği giyilebilir ürünlerinden Gear Sport’un Türkiye’de ne zaman hangi fiyattan çıkacağını henüz bilmiyoruz. Aktif ve dengeli bir yaşam tarzını benimseyen kişilerin merakla beklediği akıllı saatin çarpıcı özelliklerini özetleyen yeni bir reklam videosu Samsung tarafından bugün paylaşıldı. YouTube’da yayınlanan kısa videoda saatin tasarımının yanı sıra özelliklerine; 50 metre derinliğe kadar su geçirmezlik, kilo kontrolü özellikleri, dahili GPS ve ayrı bir müzik çalara sahip olduğu gösteriliyor. Saatin özelliklerinden bahsetmişken, Gear Sport’un hücresel bağlantıya sahip olmadığını söyleyelim. Bildirimler, fitness uygulamalarının senkronizasyonu, hatta mesajların yanıtlanması için Bluetooth’u aktif bir Android telefon veya iPhone’la eşleştirmeniz gerekiyor.

Gear S3 Classic ve Gears S3 Frontier’ın arasına konumlandırabileceğimiz Samsung Gear Sport, 27 Ekim’de Avrupa’da raflarda yerini alacak. Çeşitli renklerde, değiştirilebilir 20mm kayışlarla satışa sunulacak saatin fiyatı ise; 349.99 Euro (412 Dolar).

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ETİKETLER: Samsung samsung gear sport

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