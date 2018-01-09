Lenovo Miix 630: Snapdragon 835'li 2'si 1 Arada

Lenovo, CES 2018 Fuarı’nda Qualcomm Snapdragon 835‘li ikisi bir arada Windows 10 cihazı Miix 630’u tanıttı. Şirketin ilk Always Connected (Her Zaman Bağlı) cihazı, tek şarjla 20 saate kadar kullanım sunuyor.

Lenovo Miix 630 Özellikleri:

Microsoft’un yurt dışında popüler 2’si 1 arada PC’si Surface Pro’yu akıllara getiren Lenovo Miix 630, hem fiziksel SIM slotunu hem de eSIM’i destekliyor ve 4G LTE bağlantı için uygun. Lenovo’nun Amerika’daki büyük tüm operatörlerle çalışacağını belirttiği 2 in 1 Windows 10 cihazı, üst seviye akıllı telefonlarda gördüğümüz mobil işlemci Snapdragon 835 ile çalışıyor. 8GB’a kadar bellek, 256GB’a kadar depolama desteği sunan cihazın 12.3 inç ekranı 1920 x 1280 çözünürlük veriyor. 7. nesil Intel i3 işlemciye denk performans sergileyeceğini tahmin ettiğimiz cihazın ön tarafa bakan kamerası 5 megapiksel, arka kamerası da 13 megapiksel.

Yeni Lenovo modeli, diğer Qualcomm’lu PC’ler gibi Windows 10 S üzerinde çalışıyor. Sadece resmi Windows 10 uygulama mağazasından uygulama yüklemeye izin veren Windows 10’un özel sürümü Windows 10 S seçimi, uyumluluk açısından gerekli olabilir ancak beraberinde bazı sorunları getirecektir. Neyse ki; Windows 10 S sistemli cihazlar için Windows 10 Pro’ya ücretsiz yükseltme (180 gün içinde) seçeneği sunuluyor.

Lenovo Miix 630 Fiyatı:

Qualcomm Snapdragon 835’li Windows bilgisayarlara ilgisi olanlar için Lenovo Miix 630’nun fiyatının 799 $ (klavye ve dijital kalem içinde) olduğunu, 2018’in ilk çeyreğinde satışa sunulacağını belirtelim.