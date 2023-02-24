Meta, Yapay Zeka Dil Modeli LLaMA'yı Tanıttı

2022 yılında ChatGPT ile birlikte büyük sükse yakalayan yapay zeka dil modelleri, artık büyük yazılım şirketlerinin ana gündemi olarak görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Microsoft ve Google neredeyse aynı zamanlarda kendi sohbet botlarını tanıtmıştı. Yapay zeka alanında bir atak da Meta'dan geldi.

Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi markaların ana şirketi konumundakli Meta, yapay zeka araştırmacılarına yönelik olarak tasarladıkları yeni dil modeli LLaMA'yı tanıttı.

GPT-3'ten Çok Daha Güçlü

Large Language Model Meta AI (LLaMA) ismiyle tanıtılan yapay zeka dil modeli, Google ve Microsoft'un projelerinin aksine halka açılmayacak. Meta'nın şu an için çizdiği gelecek planında LLaMA'nın bilgisayar bilimleri araştırmacıları için kullanıma açılması yer alıyor.

Meta, kendi yapay zekası hakkında oldukça iddialı sözler sarf ediyor. Toplamda 4 farklı modele sahip olan LLaMA; 7 milyar, 13 milyar, 33 milyar ve 65 milyar parametre seçenekleriyle geliyor. Meta'nın iddiasına göre LLaMA'nın en güçsüz modeli dahi ChatGPT ve DALL-E 2 gibi yapay zekaların gücünü aldığı GPT-3 yapay zeka dil modelinden katbekat güçlü.

LLaMA, Meta'nın şartları çerçevesinde ticari olmayan araştırma projeleri için bilgisayar bilimleri araştırmacılarına sunulacak. Meta, bu yeni yapay zekayı araştırmacıların katkılarıyla geliştirip daha güçlü bir modelle sektöre ticari yönden atılmak istiyor olabilir.