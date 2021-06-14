Microsoft E3 2021 Sunumu Sırasında Gösterilen Oyunlar

Merakla beklediğimiz Microsoft E3 2021 sunumu gerçekleşti. Yaklaşık bir buçuk saat süren sunum, yakın bir zaman önce tamamlandı ve bizler de olan biteni bu haberimizde bir araya getirerek sizlere sunalım istedik. İşte detaylar!

Microsoft E3 2021 Sunumunda Neler Gösterildi?

Bethesda & Xbox Showcase adı altında gerçekleştirilen E3 2021 sunumu sırasında sürpriz yeni duyurular, gerek halihazırda geliştirilme aşamasında ve gerekse de piyasada olan oyunlar hakkında yeni haberler aldık. Gelin hep birlikte bunlara bir göz atalım.

Starfield Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Birinci kişi bakış açısından oynanan uzay temalı bir rol yapma oyunu olacak Starfield, tek oyunculu farklı bir deneyim sunacak. Yıldızlar arasında geçecek olan senaryosuna bağlı olarak istediğimiz karakteri oluşturabilecek ve insanlığın en büyük gizemine cevap arayacağımız bu epik macerada, bu zamana kadar gördüğümüz bir özgürlük ile keşif yapabilmemiz mümkün olacak.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Çıkış Tarihi Duyuruldu

GSC Game World tarafından geliştirilmekte olan oyun, PC ve Xbox Series için 28 Nisan 2022 tarihinde satışa sunulacak. İlk günden de hem konsol hem de PC tarafında Xbox Game Pass abonelerinin beğenisine sunulacak.

Back 4 Blood, İlk Günden Xbox Game Pass Servisine Gelecek

Cleaners adı verilen dört kişilik bir afetzede grubunun başından geçenlerin anlatılacağı oyunu ister beraberinizdeki üç yapay zeka karakteri ile tek başınıza, isterseniz de kooperatif olarak üç arkadaşınız ile oynayabiliyorsunuz. Düşman çeşitliliğinin göz doldurur seviyede olduğu oyunda, kullanılan Roguelike kart sistemi ile özelleştirilmiş desteler üretecek ve farklı seçenekler ortaya koyabileceksiniz ve bu da her defasında farklı bir oynanış deneyimi ile karşınıza gelecek. Dolayısıyla oyunun kısa sürede kendisini tekrar etmesinin de önüne geçilmiş olacak.

Ana senaryo modunun dışında, Back 4 Blood oyununda PvP ve çok oyunculu modları da bulunuyor. En fazla sekiz oyuncunun katılımda bulunabildiği PvP modunda arkadaşlarınız ile, çok oyunculu modlarda da arkadaşlarınıza karşı oynamanız mümkün oluyor.

12 Ekim 2021 tarihinde PC (Epic Games Store ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulması beklenen Back 4 Blood, ilk günden Xbox Game Pass servisine de eklenecek.

Contraband Duyuruldu

Microsoft ve Avalanche Studios, kooperatif oynanışa dayalı Contraband oyununu PC ve Xbox Series için duyurdular.

1970’lerin hayali Bayan dünyasında geçecek olan oyun, Apex Engine ile geliştiriliyor ve Xbox Series S ve X konsollarının sunduğu bütün teknolojilerden sonuna kadar istifade edecek. Şimdilik Contraband ile ilgili pek fazla detay verilmiş değil, ama ilerleyen zaman zarfında merak edilen detayların paylaşılacağının sözü verilmiş.

Yakuza: Like A Dragon Xbox Game Pass Servisine Eklendi

Yakuza: Like a Dragon oyununun konusu Yokohama şehrinde geçecek. Evlat edinildiği Arakawa ailesinin başı olan Masumi Arakawa'nın emriyle Jo Sawashiro tarafından işlenen suçu üstlenen ana karakterimiz Ichiban Kasuga, on sekiz yıl hapse mahkum oluyor. Çıktığında hiçbir şekilde karşılanmadığı gibi bir de üstüne eski arkadaşlarının ihanetine uğrayarak infaz girişimiyle karşı karşıya kalıyor. Yaşanan olaylardan sonra kendisini Yokohama şehrinde bulan Ichiban, burada yeniden güçlenebilmek için büyük bir mücadeleye girişiyor. Ne var ki gücün peşinde olan yalnızca kendisi değil ve bu yolda Çin mafyası, Seiryu klanı ve Geomijul örgütü gibi zorlu rakipleri olacak.

Eğer aktif bir Xbox Game Pass aboneliğiniz varsa, hem konsol hem de PC tarafında oyunu ek bir ücret ödemeden indirip oynayabiliyorsunuz.

Battlefield 2042 Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Serinin yeni oyununda, Birleşik Devletler ve Rusya taraflarının karşı karşıya geldiği bir savaşın patlak verdiği yakın bir gelecek teması işlenecek. Seçin bir askeri birliği komuta edeceğimiz ve herhangi bir ayrı senaryo modunun bulunmayacağı oyunda, süper güçler de bizim yanımızda olacak. Yeni bir dünya savaşı patlak verecek iken, askeri birliktekilerin yeteneklerini kullanarak geleceği şekillendireceğiz.

Yeni nesil konsollarda yüz yirmi sekiz ve eski nesil konsollarda altmış dört oyuncuya kadar desteğin sunulacağı haritalarda, takımımız ile dinamik olaylar, hava koşulları ve kasırgalar etkisi ile değişen savaş alanlarındaki büyük çaplı savaşlarda mücadele edeceğiz. Yeni oyunda Conquest ve Breakthrough gibi güncellenene çok oyuncu modlarının yanı sıra, tamamı ile yeni Hazard Zone da bulunacak. Bunların yanı sıra Battlefield 2042 oyununda topyekun savaş için tasarlanmış olan yedi harita bulunacağını söyleyelim.

Electronic Arts ve DICE tarafından verilen detayların arasında, çok oyunculu modlarda silah özelleştirmesi ve mühimmatlar olacak. ATV, helikopter, jet dahil farklı araçların ve wingsuit, paraşüt ve kanca gibi ekipmanları kullanmanın yanı sıra, robot bir köpeği de kontrol edebileceğiz.

Yeni Battlefield oyununda, Seasons isimli bir yeni sistem karşımıza çıkacak. Her birinin yaklaşık üç ay süreceği bu sezonların her biri, ücretli ve ücretsiz yeni Battle Pass ile gelecek. İlk sene içerisinde dört sezonun, buna bağlı olarak yeni içerikler ile dört Battle Pass'in ve dört yeni Specialist'in yayınlanması planlanıyor.

Battlefield 2042, 22 Ekim 2021 tarihinde PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak. Eğer EA Play abonesiyseniz, 15 Ekim 2021 tarihinde on saatlik deneme sürümünü oynayabileceksiniz.

12 Minutes Çıkış Tarihi Duyuruldu

Konuya göre bir kocanın rolüne bürüneceğiz. Karısı ile romantik bir akşam geçirmenin planlarını yapan karakterimizin gecesi eve zorla giren bir detektifin eşini cinayet ile suçlaması ve akabinde de karakterimizi öldüresiye dövmesi ile kabusa dönüyor. Bu olaydan sonra da on iki dakikalık bir zaman tekrarı içine sıkışan karakterimiz aynı olayları tekrar tekrar yaşamaya başlıyor. Oyuncular olarak bizler ise bu döngüyü kırmanın yollarını aramaya başlıyoruz.

PC (Steam), Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmekte olan 12 Minutes, 19 Ağustos 2021 tarihinde satışa sunulacak.

Psychonauts 2 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Psychonauts 2, Razputin Aquato’nun hikayesini anlatıyor. Karakterimiz oyuna adını veren ve uluslararası medyum gizli ajanlardan oluşan Psychonauts grubuna katılma hayalini gerçekleştirmiştir. Ne var ki gizli ajanların başları derttedir ve Raz olarak biz, dirilen Maligula isimli psikopat baş kötü karakterimizi ortadan kaldırmak durumunda olacağız.

PC, PlayStation 4, Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmekte olan Psychonauts 2, 25 Ağutos 2021 tarihinde satışa sunulacak.

Halo Infinite Multiplayer Ücretsiz Olacak

Gizemli bir şekilde hasar almış olan bir Halo halkasında geçecek olan Halo Inifinite oyununda, insanlık adına bütün umutlar yok olmuş iken Master Chief geri dönüş yapacak ve gelmiş geçmiş en zalim düşmanlar ile mücadele etmek durumunda kalacak.

Bugün gerçekleştirilen Bethesda & Xbox sunumunda yapılan duyuru ile Halo oyunlarının çok oyunculu modlarını yeni nesilde temsil edecek olan Halo Infinite Multiplayer, ücretsiz olarak yayınlanacak. Bu yılın sonlarına doğru bizlerle olacağının söylenmesinin yanı sıra, ilk günden de Xbox Games Pass servisine eklenecek.

A Plague Tale: Innocence Devam Oyunu A Plague Tale: Requiem Duyuruldu

Asobo Studio tarafından geliştirilen A Plague Tale: Requiem, Bethesda & Xbox sunumunda resmi olarak duyuruldu. İlk oyunun kaldığı yerden devam edeceği tahmin edilen oyun, 2022 yılı içerisinde PC (Steam), PlayStation 5, Switch ve Xbox Series için satışa sunulacak olan yeni oyun, ilk günden Xbox Game Pass servisine de eklenecek.

Bildiğiniz Amicia ve küçük kardeşi Hugo, Inquisition askerleri tarafından kovalanırken sıçar sürüleri tarafından da etrafları sarılmıştı. Senaryo boyunca bir yandan hayatta kalmaya çalışan ikili, bir yandan da birbirlerini hiç olmadığı kadar iyi tanımış ve güven duymaya başlamıştı. Doğrudan devam niteliği taşıyan A Plague Tale: Requiem ise bizleri oldukça duygusal bir yeni maceraya çıkartacak.

Yeni Age of Empires IV Oynanış Videosu Yayınlandı

Daha önceden görmediğimiz türden bir hikaye anlatım tarzının kullanılacağı yeni oyunda, dört hikaye ve sekiz oynanabilir uygarlık olacak. Etkinlik sırasında da yeni bir oynanış fragmanın yanı sıra Norman hikayesi ile Delhi ve Çin uygarlıklarını da yakında görme fırsatımız oldu. Ayrıca serinin önceki oyunlarında olduğu gibi deniz savaşları da yapacağız.

28 Ekim 2021 tarihinde Türkçe altyazı ve arayüz desteği ile PC (Steam ve Windows Store) için satışa sunulacak olan oyun, ilk günden Xbox Game Pass aboneleri de erişim sağlayabilecek.

Slime Rancher 2 Duyuruldu

İlkinin devamı olacak Slime Rancher 2, Beatrix LeBeau’nun da hikayesini devam ettirecek. Eski teknoloji, bilinmeyen doğal kaynaklar ve keşfedilecek yeni balçıklar ile dolu Rainbow Island diyarında geçen oyunda, adanın gizlerini ve karakterimizin gerçek amacını ortaya çıkartacağız. Bu süreçte de, artık evimiz haline gelen bu adada çiftlik inşa edecek ve tarla oluşturacağız.

Forza Horizon 5 Duyuruldu

Uzun zamandır duyurusu beklenen yeni Forza Horizon oyunu, nihayet gerçekleştirildi. Forza Horizon 5, 9 Kasım 2021 tarihinde PC, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak.

Playground Games tarafından geliştirilmekte olan Forza Horizon 5, bu defa bizi Meksika topraklarına götürecek. Canlı çöller, verimli ormanlar, tarihi şehirler, gizli harabeler, el değmemiş plajlar, devasa kanyonlar ve karla kaplı yanardağlar dahil çok farklı mekanları göreceğimiz oyun, çeşitli etkinlikler ile bizi ödüllendiren meydan okumalar ile dolu derin bir senaryo sunacak. Ayrıca yeni karakterler ile tanışacağımız Horizon Story görevlerinde, neticeyi biz belirleyebileceğiz.

Oyun boyunca kum fırtınaları ve tropikal yoğun fırtınalar ile karşılaşacak iken, dinamik mevsimler de her hafta değişecek olup iki sezon birbirine benzemeyeceği söyleniyor.

Sunum sırasında diğer oyuncular ile ekip oluşturduktan sonra, devamlılığı olan eğlence ve çeşitli meydan okumalar için Horizon Arcade bölümüne girebileceğiz. Horizon Open ve Tour sistemine bağlı olarak yeni arkadaşlar edinip, yarattığınız eserleri topluluk ile paylaşabileceksiniz. Ne var ki bunun için konsolda Xbox Game Pass Ultimate veya Xbox Live Gold aboneliğine ihtiyacınız olacak.

Serinin yeni oyunu, Microsoft ve Playground Games tarafından belirtilene göre üst düzey bir görselliğe sahip olacak ve en ufak detay bile etkileyici bir gerçekçilik ile sunulacak ve gerçekten oradaymışız hissiyatı yaratılacak. Xbox Series S ve X konsollarının güçleri sayesinde, Forzavista’da kullanılan ışın izleme teknolojisi de arabaların hiç olmadığı kadar gerçekçi görünmesini sağlayacak.

Forza Horizon 5, 9 Kasım 2021 tarihinde standart sürümüne ek olarak Deluxe ve Premium sürümleriyle de satışa sunulacak. İlk günden Xbox Game Pass servisi abonelerine de standart sürümü ile sunulacak. Eğer Premium Add-Ons Bundle içeriğini satın alırsanız, oyuna 5 Kasım 2021 tarihinde erişim hakkı sunulacak olan Premium sürümüne sahip olacaksınız.

Hades’in PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series Tarihi Duyuruldu

Bastion’ın hızlı tempolu aksiyonunu, Transistor’un zengin atmosferini ve derinliğini ve Pyre’ın karakter odaklı hikaye anlatımını bir araya getiren Hades, 13 Ağustos 2021 tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series konsollarına gelecek. PlayStation 5 ve Xbox Series versiyonları 4K 60 FPS ile DualSense özelliklerini destekleyecek iken, PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları ise 1080p 60 FPS desteği sunacak.

Redfall Duyuruldu

Hikayeye göre Massachusetts eyaletindeki oyuna adını veren ada şehrinin, bilimsel araştırmanın ters gitmesi sonucu ortaya çıkan bir vampir lejyonu tarafından kuşatılması ve güneşin engellenip adanın dış dünyadan kopartılmasını konu alıyor. Halen evrimleşme aşamasında olup şehrin kökünü kurutma hedefinde olan bu lejyonlara karşı mücadele edeceğimiz oyunda, kendi takımımızı oluşturacağız. İster tek başımıza istersek de dört kişiye kadar kooperatif oynayabileceğimiz Redfall, 2022 yılının Yaz mevsiminde PC ve Xbox Series için satışa sunulacak olup ilk günden Xbox Game Pass abonelerinin de erişimine açık olacak.

The Outer Worlds 2 Duyuruldu

Bethesda & Xbox sunumunda resmi olarak duyurulan oyunlardan bir tanesi de The Outer Worlds 2 oldu. Şimdilik yeni oyun hakkında pek bir bilgi bulunmasa da, yine Obsidian Entertainment tarafından geliştiriliyor ve PC ve Xbox Series için satışa sunulacak. Ayrıca yeni bir güneş sistemi ve yeni bir ekip ile karşımıza çıkacak.

REPLACED Duyuruldu

PC (Steam ve Epic Games Store), Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmekte olan REPLACED, 2022 yılında satışa sunulacak.

Hikayeye göre bir nükleer patlamanın kırk sonrasına gideceğimiz oyun, Phoenix City isimli bir şehirde geçecek. Yozlaşmış Phoenix Corp. isimli şirketin hakimiyeti altında olan şehirdeki bir insanın vücuduna hapsolmuş olan bir yapay zekanın hikayesine ortak olacağız.

Bizi seksenli yıllara götüren bir görünüşü olan REPLACED oyununun senaryosu boyunca hem Phoenix Corp. Şirketinin arkasındaki gizemi çözmeye çalışacak, hem de içinde bulunduğumuz vücuda nasıl hapsolduğumuzu öğrenmeye çalışacağız.

Microsoft Flight Simulator Xbox Series Tarihi Duyuruldu

Microsoft Flight Simulator, son dönemde karşımıza çıkan oyunlardan en başarılı olanları diyebiliriz. Eğer simülasyon oyunlarını seviyor ve sanal ortamda da olsa uçuş yapmayı seviyorsanız, bu oyun tam size göre.

On binlerce havaalanının, milyonlarca şehrin, milyarlarca binanın, gerçek dağların, yolların, ağaçların, nehirlerin, hayvanların, trafiğin ve çok daha fazlasının bulunduğu oyununda, kendi uçuş planınızı oluşturarak gece veya gündüz fark etmeksizin istediğiniz noktaya seyahat edebiliyorsunuz.

Geliştirici Asobo Studio, Bing Haritalar aracılığıyla dokular ve topografik veri kullanılması ile tüm dünya gerçekçi şekilde oluşturmuştu. Arazi, ağaçlar, çimler, binalar ve sular için de Microsoft Azure teknolojisinden faydalanılıyor. Dahası ise çevrimiçi olarak oynamanız durumunda, gerçek meteoroloji verilerine dayalı olarak gerçek dünya ile oyundaki dünyanın hava koşulları bire bir aynı oluyor.

Bethesda & Xbox sunumu sırasında Microsoft ve Asobo Studio tarafından yapılan duyuru ile Microsoft Flight Simulator, 27 Temmuz 2021 tarihine Xbox Series için de Top Gun: Meverick içerikleri ile satışa sunulacak. İlk günden de Xbox Game Pass servisine eklenecek.

Somerville Çıkış Zamanı Duyuruldu

Jumpship tarafından PC, Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmekte olan Somerville, 2022 yılı içerisinde satışa sunulacak. İlk günden de Xbox Game Pass servisine de eklenecek.

Hikayesi büyük bir felaket sonrasında geçecek ve büyük çaplı bir çatışmanın gizli yan etkilerini göreceğimiz Somerville oyununda, dünyanın ziyaretçilerinin gizlerini keşfederken tehlikeli araziler boyunca dolaşacağız.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes ve Eiyuden Chronicle: Rising Çıkış Zamanları Netleşti

505 Games ve Rabbit & Bear Studios, geliştirilme aşamasında olan Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes oyununun 2023 yılında, Eiyuden Chronicle: Rising oyununun ise 2022 yılı içerisinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacağını duyurdu. Xbox Game Pass aboneleri bu iki oyuna ilk günden erişim sağlayabilecekler.

Atomic Heart E3 2021 Fragmanı

Hikaye olarak 1930'lu ve 1960'lı yıllar arasındaki Sovyetler Birliği topraklarında ama internet, hologramlar ve robotların çoktan icat edildiği alternatif bir gerçeklikte geçecek. Ana karakterimiz ise hükümet tarafından sessizliğe gömülen üretim tesisi araştırması için gönderilen P-3 kod adlı ruhsal dengesi bozuk bir KGB ajanı olacak.

Shredders Aralık Ayında Satışa Sunulacak

FoamPunch tarafından geliştirilmekte olan Shredders, bu yılın Aralık ayı içerisinde Xbox Series için satışa sunulacak olup ilk günden Xbox Game Pass abonelerinin de beğenisine sunulacak.

Shredders oyununda, davetiyeler ile sınırlandırılmış özel bir etkinliğe davet edilebilmek için bir kar kayağı etkinliğine katılacaksınız. Nihai hedefiniz ise kendinizi kanıtlamak ve kar kayağı dünyasındaki yerinizi almak olacak.

Far Cry 6 Yeni Oynanış Videosu

Bu defa hayali tropikal Yara isimli bir ülkeye gideceğimiz oyunda, Anton Castillo ve oğlu Diego’nun baskıcı rejimini yıkmaya çalışacağız. Ülkenin yerlisi Dani Rojas rolüne bürüneceğimiz Far Cry 6’da, Libertad lideri Clara Garcia veya eski bir KGB ajanı ve gerilla ustası Juan Cortez dahil olmak üzere destek kuvvetler ile yoğun bir mücadeleye gireceğiz.

Fallout 76 için Yeni İçerikler Yayınlanacak

Olaylı çıkışının ardından uzun bir süreçte de olsa toparlanan Fallout 76 için yeni içerikler yayınlanmaya devam edilecek. Pete Hines tarafından belirtilene göre, Steel Rign içeriği 7 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanacak iken The Pitt genişletme paketi de önümüzdeki yıl içerisinde bizlerle olacak.

The Ascent, Çıkışıyla Birlikte Xbox Game Pass Servisine Eklenecek

İster tek başınıza isterseniz de kooperatif olarak oynayabileceğiniz aksiyon-rol yapma oyunu The Ascent, siber çılgınlığın hakim olduğu Veles gezegeninde geçiyor. Bir şirkette işçi olarak çalışırken, günün birinde beyninize takılı cihaz ile yeteneklerinizi kullandığınız rutin bir görev için gönderildiğiniz sırada kendinizi bir anda felaket senaryosunun tam ortasında buluyorsunuz. Gezegendeki en büyük şirket olan The Ascent Group, bilinmeyen nedenler ile kapanıyor. Bunun sonucunda da otomatik güvenlik sistemleri karışıyor. Rakip şirketlerin harekete geçmesi ve suç örgütlerinin de kara borsadan protez organ ticaretini hızlandırmaları ile bulunduğunuz bölgenin ayakta kalması tehlikeye giriyor. Size düşen ise bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da hem rakip şirketleri hem de suç örgütlerini durdurmaya ve yaşanan felaketin arkasındaki nedenini anlamak olacak.