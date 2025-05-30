"Simit Satarak PC Alıyorum" Diyen Gence Monster'dan Büyük Sürpriz

Sosyal medyada simit satarak bilgisayar almak için çabalayan bir genç, hayaline kavuştu. @mahallesimitcisi kullanıcı adıyla her gün simit satarak biriktirdiği parayı paylaşan içerik üretici, Monster Notebook'un desteğiyle hedefine beklediğinden çok daha erken ulaştı. İşte detaylar!

Simit Satarak Bilgisayar Almak İsteyen Gence Monster'dan Büyük Jest

Artan dolar kuru, yüksek vergiler ve hayat pahalılığı, Türkiye'de yeni bir teknolojik ürün almayı giderek zorlaştırıyor. Bu zorluklara rağmen hedefine ulaşmak isteyen genç bir içerik üreticisi, farklı bir yöntemle mücadele etmeye karar verdi. @mahallesimitcisi hesabıyla simit satış serisi başlatan genç, her adımını "Gün 1, Gün 2..." şeklinde belgeleyerek takipçileriyle paylaştı.

İlk videosunda, "Bilgisayar almak için simit satıyorum, bakalım kaç günde hedefime ulaşacağım?" diyerek yolculuğuna başladı. Hem sosyal medyanın gücünü hem de alın terini birleştiren bu genç, azmiyle dikkat çekti. İlk videosu 80 bin izlenen genç içerik üreticinin ikinci videosu ise milyonlara ulaştı.

Bu paylaşımları gören Monster Notebook ise kayıtsız kalmadı. "Gerçek başarı hikayeleri böyle başlar. Monster olarak yanında olmaktan mutluluk duyarız." cümleleriyle genç içerik üreticisine desteğini açıklayan şirket, bir bilgisayar göndererek onu hayallerine kavuşturdu. @mahallesimitcisi bugün eline ulaşan bilgisayarı ve sevincini "gelddiiiiii" notuyla paylaştı.

Umarız ki genç içerik üreticisi Monster'ın bu jestini oyun için olduğu kadar eğitimi için de kullanır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizile paylaşabilirsiniz.