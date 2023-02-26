Nokia C22 ve C32 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!
Nokia C22 ve C32 modellerinin özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, yeni Nokia telefonları neler sunuyor? İşte söz konusu cihazlara dair ayrıntılar!
Sunduğu batarya performansıyla dikkatleri üzerinde toplayan Nokia C22 ve C32 tanıtıldı. Tanıtımla beraber telefonların özellikleri ve fiyatı belli oldu. Söz konusu akıllı telefon modellerine dair merak edilen detaylar haberimizde.
Nokia C22 Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,5 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel
- Ekran Paneli: IPS LCD
- İşlemci: Unisoc SC9863A
- RAM: 2 GB / 3 GB
- Depolama: 64 GB
- Batarya: 5000 mAh
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Yazılım: Android 13 (Go Edition)
- Fiyat: 109 euro
6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Nokia C22, IPS LCD ekran üzerinde kullanıcılarına 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Unisoc SC9863A işlemcisinden alan telefonda IMG8322 GPU bulunuyor. 2 GB ve 3 GB RAM seçeneklerine sahip olan cihazda 64 GB depolama alanı mevcut.
Nokia C32 Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,5
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel
- Ekran Paneli: IPS LCD
- İşlemci: Unisoc SC9863A
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Batarya: 3 GB / 4 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Yazılım: Android 13 (Go Edition)
- Fiyat: 129 euro
Nokia C32 isimli telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Arka tarafta ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera bulunuyor.
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