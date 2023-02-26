Nokia C22 ve C32 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Sunduğu batarya performansıyla dikkatleri üzerinde toplayan Nokia C22 ve C32 tanıtıldı. Tanıtımla beraber telefonların özellikleri ve fiyatı belli oldu. Söz konusu akıllı telefon modellerine dair merak edilen detaylar haberimizde.

Nokia C22 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

İşlemci: Unisoc SC9863A

RAM: 2 GB / 3 GB

Depolama: 64 GB

Batarya: 5000 mAh

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Yazılım: Android 13 (Go Edition)

Fiyat: 109 euro

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Nokia C22, IPS LCD ekran üzerinde kullanıcılarına 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Unisoc SC9863A işlemcisinden alan telefonda IMG8322 GPU bulunuyor. 2 GB ve 3 GB RAM seçeneklerine sahip olan cihazda 64 GB depolama alanı mevcut.

Nokia C32 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,5

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

İşlemci: Unisoc SC9863A

Depolama: 64 GB / 128 GB

Batarya: 3 GB / 4 GB

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Yazılım: Android 13 (Go Edition)

Fiyat: 129 euro

Nokia C32 isimli telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Arka tarafta ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera bulunuyor.