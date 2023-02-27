Xiaomi, Önümüzdeki Aylarda MIUI 14 Alacak Telefonları Açıkladı

MWC 13'teki Xiaomi'nin 2023 serisi lansman etkinliğinin sonuna doğru şirket, yakında MIUI 14 alması gereken 18 telefonun bir listesini açıkladı.

Xiaomi bunu bir "dağıtım programı" olarak adlandırsa da herhangi bir zaman çerçevesi vermedi. Tek öğrendiğimiz, dağıtımın 1. çeyreğin sonunda başlayacağı ancak listedeki telefonların çoğunun bundan çok daha uzun süre bekleme ihtimali var.

Her hâlükârda listeye baktığımızda Redmi markası altında bazı orta seviye cihazların yanı sıra çoğunlukla üst seviye cihazlar görüyoruz. Bu da MIUI 14'ün gücü göz önüne alındığında oldukça beklenilen bir durum.

Bunun nihai bir liste olmadığını ve gelecekte daha fazla cihazın MIUI 14 hizmetini alacağını unutmamak önemli. Ayrıca MIUI 14 güncellemesi Android 13'ü de oluşturmuyor. Xiaomi genellikle en son MIUI güncellemelerini, altında en son Android sürümü olmadan bazı cihazlara gönderiyor.

MIUI 14 Alacak Xiaomi Telefonlar

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10

Redmi 10 5G

Peki sizin MIUI 14'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.