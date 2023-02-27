Xiaomi, Önümüzdeki Aylarda MIUI 14 Alacak Telefonları Açıkladı
Xiaomi'nin işletim sisteminin en son sürümü MIUI 14'ün önümüzdeki aylarda hangi telefonlara geleceği açıklandı. İşte detaylar!
MWC 13'teki Xiaomi'nin 2023 serisi lansman etkinliğinin sonuna doğru şirket, yakında MIUI 14 alması gereken 18 telefonun bir listesini açıkladı.
Xiaomi bunu bir "dağıtım programı" olarak adlandırsa da herhangi bir zaman çerçevesi vermedi. Tek öğrendiğimiz, dağıtımın 1. çeyreğin sonunda başlayacağı ancak listedeki telefonların çoğunun bundan çok daha uzun süre bekleme ihtimali var.
Her hâlükârda listeye baktığımızda Redmi markası altında bazı orta seviye cihazların yanı sıra çoğunlukla üst seviye cihazlar görüyoruz. Bu da MIUI 14'ün gücü göz önüne alındığında oldukça beklenilen bir durum.
Bunun nihai bir liste olmadığını ve gelecekte daha fazla cihazın MIUI 14 hizmetini alacağını unutmamak önemli. Ayrıca MIUI 14 güncellemesi Android 13'ü de oluşturmuyor. Xiaomi genellikle en son MIUI güncellemelerini, altında en son Android sürümü olmadan bazı cihazlara gönderiyor.
MIUI 14 Alacak Xiaomi Telefonlar
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12X
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11T
- Mi 11 Ultra
- Mi 11i
- Mi 11
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 11 Lite
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10
- Redmi 10 5G
Peki sizin MIUI 14'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
MIUI 14 Lansmanı Ertelense de Özellikleri Ortaya Çıktı
Xiaomi'nin dün Xiaomi 13 serisi ve MIUI 14'ü tanıtacağı açıklanmıştı ancak şirket etkinliği ertelemeyi tercih etti.
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