Pegasus'tan Tahliye Uçuşları Hakkında Açıklama!

Pegasus Hava Yolları, tahliye uçuşları hakkında çok önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Hatay Havalimanı'ndan uçuşların 12 Şubat akşamı itibarıyla tekrar başladığı duyuruldu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Pegasus Tahliye Uçuşlarıyla İlgili Açıklama Yaptı

Pegasus Hava Yolları, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Hatay Havalimanı'ndaki tahliye uçuşlarına dair açıklama yaptı. Hatay Havalimanı'ndan uçuşların dün akşamdan itibaren yeniden başladığını belirten şirket, şu sözlere yer verdi:

"Hatay Havalimanı'ndan uçuşlar 12 Şubat akşamı itibarıyla tekrar başlamıştır. Güncel tahliye seferlerimizin duyurularını sosyal medya ve web sitemizde bulabilirsiniz. Hatay’dan yapılacak tahliye uçuşlarına önceden biletleme yapmanız gerekmektedir."

HATAY HAVALİMANI GÜNCEL DUYURU!

Hatay Havalimanı'ndan uçuşlar 12 Şubat akşamı itibarıyla tekrar başlamıştır. Güncel tahliye seferlerimizin duyurularını sosyal medya ve web sitemizde bulabilirsiniz. Hatay’dan yapılacak tahliye uçuşlarına önceden biletleme yapmanız gerekmektedir. pic.twitter.com/ndEbl3aZUv — Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) February 12, 2023

Pegasus Hava Yolları, "Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adana, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa havalimanlarından 13 Şubat Pazartesi 09.00’dan itibaren yapılacak tüm tahliye uçuşlarına kabul için havalimanına gelmeden biletleme yapılması gerekmektedir" ifadelerini de kullandı.

6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı gün içinde saat 13.24'te ise 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem felaketi daha gerçekleşti. Pek çok şehrin etkilendiği bu depremlerin sonucunda binlerce insan hayatını kaybetti.