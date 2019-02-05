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Periscope’a Canlı Yayına Arkadaş Davet Etme Özelliği Geldi

Periscope’a Canlı Yayına Arkadaş Davet Etme Özelliği Geldi
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Mobil

Twitter’ın iOS ve Android cihazlarda kullanılmak üzere geliştirdiği canlı yayın platformu Periscope, uzun bir aranın ardından ilk kez yeni bir özelliğe kavuştu. Periscope kullanıcıları bundan sonra yayınlarına arkadaşlarını da davet edebilecek. 

Periscope’un 'canlı yayına arkadaş davet etme' özelliği, yayıncılar ile izleyicilere yeni bir iletişim deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Periscope’un yeni özelliği ile kullanıcılar, arkadaşlarını davet ederek ortak canlı yayın yapabilecekler. İzleyiciler arasından seçilen kişi daveti kabul ettiğinde ekranın sol üst tarafına konumlanıyor ve yayını izleyen herkes tarafından görülebiliyor.

periscope yeni özellik

İzleyiciler, yalnızca Periscope uygulamasının telefonlarında yüklü olması durumunda yayınlara katılabiliyor; ancak şirket tarafından yapılan açıklamada, yayınlara Twitter’dan doğrudan katılma özelliği üzerinde çalışıldığı da belirtildi.

Şirket, resmi internet sitesinden paylaştığı blog gönderisinde, “İster yayın yapıyor olun, ister sadece izleyin. İşler daha da ilginç hale gelmek üzere. Bizi izlemeye devam edin!” ifadelerini kullandı.

İsmi Değişmişti

Dünyanın önde gelen canlı yayın uygulamalarından Periscope’a geçtiğimiz yıl dava açılmıştı. Türkiye’de aynı isimle faaliyet gösteren Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD. ŞTİ açtığı davada, marka hakkının ihlal edildiğini öne sürmüştü. Talebi haklı bulan mahkeme ise Periscope’un Türkiye’de başka bir isimle faaliyet göstermesi gerektiğine karar vermişti.

Bunun üzerine Twitter, canlı yayın uygulamasının Türkiye’de kullanılan ismini “Scope” olarak değiştirmiş, Twitter’da Türk kullanıcılara hizmet veren Periscope sayfası da kapatılmıştı. 

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