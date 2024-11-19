Sony, bir süre önce PlayStation’ın 30. yılını özel bir sürümle taçlandırarak oyun tutkunlarının karşısına çıktı. Şimdi ise PlayStation 5’in bu koleksiyon değeri taşıyan özel sürümü, Türkiye’de sınırlı stoklarla satışa sunuldu. Hem koleksiyoncuları hem de PlayStation hayranlarını heyecanlandıran bu model, yalnızca tasarımıyla değil, fiyat etiketiyle de dikkat çekti. İşte detaylar!

PlayStation 5'in 30. Yıl Özel Sürümü Türkiye'de Satışa Çıktı!

PlayStation 5’in 30. Yıl Özel Sürümü, klasik PlayStation renklerinden ilham alınarak tasarlandı. Konsolun dış yüzeyinde, 1994’ten bu yana süregelen PlayStation evriminin izlerini taşıyan ince detaylar yer alıyor. Üstelik sadece PS5'in kendisi değil, PlayStation Portal ve DualSense 30. Yıl Özel Sürümü olarak satın alınabiliyor.

Sadece bir oyun konsolu değil, aynı zamanda PlayStation tarihine saygı duruşu niteliği taşıyan bu özel model, sınırlı sayıda üretildiği için koleksiyoncuların radarında. İşte PlayStation’ın diğer ürünleriyle birlikte Türkiye fiyatları:

PS5 Slim: 32.999 TL

32.999 TL PS Portal: 15.499 TL

15.499 TL DualSense Edge: 14.999 TL

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz PlayStation 5'in 30. Yıl Özel Sürümü'nü satın almak ister misininiz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.