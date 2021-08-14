Rainbow Six Siege Ücretsiz Hafta Sonu Etkinliği Başladı

Rainbow Six Siege Ücretsiz Hafta Sonu kapsamında ücretsiz oynanabilecek. Eğer Pazartesi gününe kadar herhangi bir planınız yoksa, bu fırsatı kaçırmamanızı dileriz. Detaylar haberimizde.

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilmiş olan Rainbow Six: Siege, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 2015 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. AnvilNext 2.0 motoru ile geliştirilen oyun, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru PlayStation 5 ve Xbox Series için de satışa sunulmuştu.

Kurulan bir bombayı etkisiz hale getirmek veya bir odadaki nesnenin kontrolünü almak gibi modları tercihinize göre saldırı veya savunma tarafında bulunarak oynayabiliyorsunuz. Rainbow Six: Siege herhangi bir ana senaryo barındırmıyor ama Situations adı verilen çevrimdışı görevler bulunuyor. Derinliği olmayan hikaye anlatımları olan bu görevlerde, dünyanın güvenliğini tehdit eden ve White Masks adı verilen bir terörist grup ile çatışmaları için acemileri eğitiyorsunuz.

American Hostage Rescue Team, SAS, GSG-9, Spetsnaz ve GIGN gibi birçok farklı terörist karşıtı birim bulunuyor. Oyunun çıkışından sonraki sezonlarda yeni içeriklerin yanı sıra farklı farklı operatörler de oyuna dahil olmuşlardı.

Rainbow Six Siege Ücretsiz Hafta Sonu Fırsatını Kaçırmayın

Eğer henüz Rainbow Six: Siege ile tanışmamışsanız, Ücretsiz Hafta Sonu programı kapsamında, PC (Epic Games Store ve Ubisoft Connect), PlayStation 4, PlayStation 5 ve Stadia platformlarında bugün TSİ 18:00 - 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü TSİ 14:00 arasında herhangi bir kısıtlama olmaksızın oynayabilmeniz mümkün olacak. Dahası ise Containment etkinliğine katılımda bulunabilmenin yanı sıra, iki kat Savaş Puanı kazanımının da aktif olması sayesinde Battle Pass sisteminde daha hızlı aşamaya kaydedebileceksiniz.

Containment etkinliği 24 Ağustos 2021 Salı günü sona erecek olup 16 Eylül 2021 tarihinde satışa sunulacak olan Rainbow Six Extraction oyunundan esinleniliyor ve Nest Destruction isimli yeni bir modu ekleniyor. Chimera parazitinin ele geçirdiği Consulate haritasında büyük bir mücadeleye sahne olan bu modda, saldırı ve savunma tarafları karşı karşıya gelecek. Saldırı konumundaki taraf yuvayı yok ederek görevi başarmaya, silahsız olacak savunmadaki taraf ise yakın saldırıları ve Oryx’in Ramah Dash yeteneğini kullanarak bunu engellemeye çalışacak.

Operatörlere otuzdan fazla yeni eşyanın sunulacağı etkinlikte, hem özel hem de süreli eşyaları mağazadan satın alabileceksiniz. Containment Pack’ler ise 300 R6 Credits veya 12500 Renown karşılığında elde edilebilecek.

Son olarak, Ücretsiz Hafta Sonu programında oyundan memnun kalırsanız, Epic Games, PlayStation ve Ubisoft mağazalarında indirimler sizleri bekleyecek. Epic Games mağazasındaki indirim 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü TSİ 14:00 sıralarında, PlayStation mağazasındaki indirim ise 19 Ağustos 2021 Perşembe günü sona erecek. Tam sürüme geçiş sonrasında, kaydettiğiniz bütün ilerleme de eksiksiz olarak aktarılacak.