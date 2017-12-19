Samsung Galaxy A8 ve A8+ (2018) Duyuruldu

Bir süre önce CES 2018'de tanıtılacağı iddia edilen Galaxy A8 ve A8 Plus 2018, bugün Samsung tarafından resmi olarak duyuruldu. Bu yılın son döneminde duyurulan yeni Galaxy A8 cihazları orta seviye pazarında yer alacak ve her iki telefonda da 18:9 ekran formatı bulunacak.

2017 yılının modası haline gelen çerçevesiz ekran, bu cihazlarda da kullanılmış durumda. Ön tarafta çift kameraya sahip olmasıyla dikkat çeken A8 Plus, genel anlamda Galaxy A8 ile aynı tip tasarımla kullanıcıları karşılayacak. İsterseniz cihazlara daha yakından bakalım:

Samsung Galaxy A8 (2018) Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

18:9 ekran formatına sahip olan cihazda FHD+ çözünürlüğünde 5.6 inçlik ekran yer alıyor. Samsung'un ürettiği 8 çekirdekli Exynos 7885 yonga setinden gücünü alan A8, 4GB RAM ve microSD kart destekli 32 GB veya 64 GB dahili depolama alanıyla kullanıcıları karşılıyor. Ön tarafta 16MP+8MP çözünürlüklü çift, arka tarafta ise 16MP çözünürlüğünde tek kamera boy gösteriyor. Ön kameralarıyla üst seviye çekimler yapabilen cihaz IP68 sertifikasına sahip. Son olarak 3000 mAh bataryadan beslenen A8 2018'in fiyatı 499 Euro. 2018'in Ocak ayında kullanıcılarla buluşacak olan cihaz kutudan Android Nougat 7.1.1 ile gelecek.

Samsung Galaxy A8+ (2018) Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Galaxy A8'e oranla biraz daha gelişmiş olan A8+'da 18:9 formatında 6 inç Super AMOLED ekran bulunuyor. 8 çekirdekli Exynos 7885 işlemcisini barındıran cihazda 6GB RAM ve 32-64 GB dahili hafıza yer alıyor. Önde 16 MP+8MP çözünürlüğünde çift, arkada ise 16MP'lik tek kamera kullanıcılara sunuluyor. 3500 mAh bataryaya ve IP68 sertifikasına sahip olan cihazın 599 Euro fiyat etiketi bulunuyor. Siyah, mavi, orkide grisi ve altın renk seçenekleri ile gelecek olan cihazlar 2018'in Ocak ayında raflarda yerini alacak.