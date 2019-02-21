Samsung Galaxy S10 lansmanında sürpriz yaparak Galaxy S10 5G modelini tanıttı. Galaxy Fold, S10, S10 Plus, S10e ve Galaxy Watch Active ürünlerinden sonra sahne alan Samsung Galaxy S10 5G özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

Samsung’un 10. yıl özel akıllı telefon modelleri Galaxy S10, TSİ 22.00’de başlayan, Tamindir olarak katıldığımız Unpacked 2019 etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Akıllı telefonla tablet deneyimini tek bir cihazda buluşturan Samsung Galaxy Fold sonrasında üç Galaxy S10 modeli tanıtıldı. Lansmanın sonlarına doğru sürpriz şekilde S10’un 5G modeli tanıtıldı.

Samsung Galaxy S10 5G Özellikleri:

Şimdiye kadarki en gelişmiş telefon olarak tanıtılan S10 5G, 6.7 inç 1440p+ çözünürlük sunan kavisli Dinamik AMOLED ekrana sahip. HDR10+ video desteği sunan ilk mobil ekran, aynı zamanda da ilk ekrandan ultrasonic parmak izi tarayıcıya sahip model. Hem mmWave hem de sub-6GHz ağlarını destekliyor. WiFi 6, simetrik 1.2Gbps bağlantı sunuyor. Snapdragon 855 / Exynos 9829 işlemci, 8GB RAM, 256GB depolama (microSD slotu yok) ile gelen telefonun kamerası S10’un kamerasına kıyasla çok daha gelişmiş. Hem arka hem de önde video canlı odak ve üç boyutlu fotoğraf çekimini sağlayan 3D Time of Flight modülü bulunduruyor. Arkada çift OIS’li dört adet kamera var. Ana kamera 12MP sensörlü Çift Pixel AF ve Çift Diyafram (f/1.5 ve f/2.4), 2x Çift OIS’li telefoto kamera 12MP, 123° ultra geniş açılı üçüncü kamera 16MP. Arka kamera, 4K HDR10+ video çekimine izin veriyor. Selfie kamera 10MP sensöre sahip ve 4K video çekimini destekliyor.

Dolby Atmos stereo hoparlörler, Samsung DeX desteği ve Samsung amiral gemisi özelliklerini taşıyan Galaxy S10 5G, 4500 mAh bataryadan güç alıyor. Süper Hızlı Şarj desteği (25W’a kadar), Hızlı Kablosuz Şarj 2.0 ve Kablosuz Güç Paylaşımı (başka bir telefonu ve kablosuz kulaklığı dokundurarak şarj) destekliyor.

Samsung Galaxy S10 5G Fiyatı ve Çıkış Tarihi:

Samsung Galaxy S10 5G, ilk olarak Verizon tarafından satılacak. Sonrasında AT&T, Sprint, T-Mobile ve diğer operatörler satışa sunacak. Yaz sonu, bahar başı gibi çıkması beklenen telefonun satış fiyatı açıklanmadı.