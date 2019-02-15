Samsung Galaxy S10 Ailesinin Resmi Kılıfları Sızdırıldı!

Samsung Galaxy S10 ailesinin tanıtılmasına sayılı günler kala yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yeni gelen sızıntı ile Samsung Galaxy S10'un resmi kılıfları görücüye çıktı. Sizlere geçtiğimiz hafta aktarmış olduğumuz haberimizde S10 ailesinin kılıflarının sızdırıldığını söylemiştik. Bugün gelen sızıntı ile cihazların kılıfları daha da netlik kazandı.

Görücüye çıkan yeni kılıfların, siyah, yeşil, gri, lacivert, kırmızı, beyaz ve sarı olmak üzere 7 farklı renk ile piyasaya çıkması bekleniyor. Sızdırılan bilgilere göre, deri LED View kılıfların sadece siyah, beyaz ve yeşil renkte olacağı, silikon kılıfların ise az önce belirttiğimiz 7 renk ile gelmesinin muhtemel olduğu söylenmekte.

Kapaklı kılıfların, Wireless PowerShare olarak adlandırılan ters kablosuz şarj teknolojisini desteklemediği belirtildi. Kılıfların fiyatları hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmamakta. Sizlere Samsung Galaxy S10 ailesi hakkında tüm gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Samsung Galaxy S10 Ailesinin Resmi Kılıfları

Samsung Galaxy S10 ailesi hakkındaki tüm detaylara hemen aşağıda bulunan videomuzdan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy S10 ailesinin resmi kılıflarını nasıl buldunuz? Sizce sızdırılan kılıfların tasarımları nasıl? Bizlere görüşlerinizi haberimizin hemen altında bulunan yorumlar bölümünden yazmayı unutmayın! Yorumlarınızı merakla bekliyoruz!