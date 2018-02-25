Samsung Galaxy S9 Teknik Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Uzun zamandır merak edilen ve birçok dedikoduya konu olan Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S9 Plus nihayet İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen Mobile World Congress 2018 (Mobil Dünya Kongresi 2018) sırasında yapılan etkinlikle Samsung tarafından tanıtıldı. Samsung'un yeni amiral gemilerinden ilki olan Samsung Galaxy S9 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi gibi ayrıntılar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

Samsung Galaxy S serisinin daha önceki üyeleri olan S8 ve S8+'a göre kullanıcılara tasarımsal veya donanımsal olarak çok büyük yenilikler sunmasa da yeni tanıtılan Samsung Galaxy S9 ve S9+ birçok gelişmiş özelliği beraberinde getiriyor. Özellikle her iki yeni modelde de yer alan düşük ışık altında kullanıcıların çok daha kaliteli fotoğraflar çekmelerine olanak sağlayacak olan çift diyaframlı kamera sistemi duruma göre kendisini f/1.5 - f/2.4 diyafram açıklığı aralığında ayarlayabilecek. Buna ek olarak 960 FPS yavaşlatılmış video çekimi, AKG markasının gücünü arkasına alan stereo hoparlör sistemi (Dolby Atmos destekli) de öne çıkan yenilikler arasında. Fiziksel olarak en büyük yenilik ise parmak izi sensörünün cihazların arkasında ve kameranın altında konumlandırılmış olması.

Daha önceden sızdırılan özellikler göz önüne alındığı zaman, bizleri şaşırtan çok büyük bir değişiklik olmadığını açıkça söyleyebiliriz. Samsung Galaxy S9'u küçük kardeşi Samsung Galaxy S8 ile karşılaştırdığımız zaman, özellikler açısından pek bir şey değişmemiş gibi görünüyor. Batarya boyutları aynı, kamera ve ekran çözünürlükleri aynı, boyutlar aşağı yukarı benzer, aynı IP68 su ve toz direncine sahipler, hızlı kablosuz şarj ve son olarak Qualcomm Quick Charge 2.0 özelliği her iki nesilde de bizlerle buluşuyor.

Samsung Galaxy S9 tasarımıyla ilgili en büyük değişiklik şüphesiz ki birçok kullanıcıyı Galaxy S8'de rahatsız eden parmak izi sensörünün yeri oldu. Olması gerektiği gibi parmak izi sensörünü telefonun arka tarafında kemaranın konuşlandırıldığı yerin hemen altında ortaya alan Samsung, bu noktada kullanıcılarını gerçekten dinlediğini bir kez daha göstermiş oldu.

Yazılım tarafında Samsung Galaxy S9'da Apple'ın Animojisine benzer yeni bir AR Emoji özelliğiyle kullanıcıları karşılıyor. Bu özellik sayesinde kendi yüzünüzün 3 boyutlu bir modelini çıkarabilir ve tamamen kendi mimiklerinizle bu modeli adeta canlandırabilirsiniz. Yine yazılım ve güvenliği bir araya getiren özelliklerden bir tanesi olan Intelligent Scan (akıllı tarama), iris tarama teknolojisi ve yüz tanıma teknolojisini birleştirerek bizlere çok daha yüksek bir güvenlik sunuyor.

Samsung Galaxy S9 ve S9+ kutu içeriğinde sizleri nelerin beklediğini merak ediyorsanız, aşağıda yer alan görsele göz atabilirsiniz.

Şimdi gelin Samsung Galaxy S9'un teknik özelliklerine tablo üzerinde yakından bakalım.

Samsung Galaxy S9 Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy S9 Özellikleri Ekran 5.8-inç AMOLED, 2960x1440 (18.5:9) İşlemci Snapdragon 845 veya 10nm 64-bit Samsung Exynos Bellek 4GB Kamera 12 megapiksel arka f/1.5 - f/2.4, 8 megapiksel ön f/1.7 Batarya 3000 mAh Depolama 64GB (microSD ile 400GB'a kadar) İşletim Sistemi Android 8.0 Oreo Boyut ve Ağırlık 147.7 x 68.7 x 8.5 mm, 163 gr Diğer IP68, İris Tarayıcı, Bixby Asistan, Parmak İzi Tarama, Yüz Tanıma Fiyatı 849 Euro

Samsung Galaxy S9 Fiyatı

Farklı dört renk seçeneğiyle (Leylak moru, gece siyahı, titanyum grisi, mercan mavisi) satışa sunulacak olan Galaxy S9 fiyatı 849 euro belirlendi. Daha önce ortaya çıkan dedikodular; cihazın fiyatının neredeyse 1000 euro üzerinde olabileceği yönünde olsa da Samsung, görünen o ki Galaxy S9'un fiyatını daha uygun tutmaya çalışarak, kullanıcıları kendisine çekmeye çalışıyor gibi görünüyor. Biliyorsunuz ki Samsung Galaxy S8, 799 euroluk fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüştü. Bu noktada Galaxy S9, küçük kardeşine göre 50 euroluk bir fiyat farkıyla piyasaya sürülmüş olacak.

Samsung Galaxy S9 Türkiye fiyatı da Samsung Türkiye'nin çevrimiçi mağazası üzerinde ortaya çıktı. Eğer Samsung Galaxy S9'u ön sipariş ile satın almak isterseniz 4599 TL'lik bir ücreti gözden çıkarmanız gerekiyor. Samsung Galaxy S9'u ön sipariş ile satın almak isteyenlere özel bir kampanya da Samsung Türkiye Online mağazasında sizleri bekliyor. Kampanya kapsamında Gear Sport Akıllı Saat veya 400 TL değerinde Online Mağaza Hediye çeki, Galaxy S9'u ön sipariş ile satın alan kullanıcılara hediye ediliyor. Bu kampanyanın stoklarla sınırlı olduğunu da söylemekte fayda var.

Samsung Galaxy S9 Çıkış Tarihi

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung Galaxy S9 çıkış tarihi 16 Mart olarak duyuruldu ama ön siparişler 2 Mart itibarıyla alınmaya başlayacak. Son olarak Samsung Galaxy S9 ve S9+ için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.