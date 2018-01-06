Sony'nin CES 2018'de Tanıtacağı Cihazlar Sızdırıldı

Japon şirket Sony'nin 2018'de kullanıcılarla buluşturacağı cihazlar sızdırıldı. Üç farklı model ile yeni yılda raflardaki yerini alacak olan Sony L2, XA2 ve XA2 Ultra modelleriyle gelecek. CES 2018 etkinliğinde tanıtılacak olan bu üç cihaz, Sony'nin orta segment pazardaki ürünleri olacak.

Tasarım açısından bu yıl da yeniliğe gitmeyen Sony, yine gövdeyi kalın tutmuş ve 18:9 ekran formatını tercih etmemiş. Bu sebepten dolayı tasarım hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. Ancak cihazların teknik detayları gerçekten tatmin edici seviyede. İsterseniz lafı fazla uzatmayalım ve ilk cihazdan başlayalım:

1) Sony Xperia XA2 Özellikleri

5.2 inç Full HD ekranla gelecek olan cihazda Snapdragon 630 yonga seti tercih edilmiş. 3GB RAM ve 32GB / 64GB dahili depolama alanı seçenekleri barındıran XA2, arkada ve önde tek kameraya sahip. Arka tarafta 21MP, ön tarafta ise 8MP çözünürlüklü kamerayla beklentileri arttıran cihazın pil kapasitesi henüz bilinmiyor. Parmak izi ve hızlı şarj ile gelecek olan XA2 kutudan Android Oreo ile çıkacak.

2) Sony XA2 Ultra Özellikleri

6 inç Full HD ekrana sahip olan XA2 Ultra, 4GB RAM ile geliyor. 32GB / 64GB dahili depolamayla kullanıcıları karşılayacak olan cihaz Snapdragon 830 yonga setine sahip. Arka tarafta 21MP, ön tarafta da 15MP çözünürlüklü kamera kurulumuyla gelecek olan XA2 Ultra, bazı iddialara göre çift ön kamera ile gelecek.

3) Sony Xperia L2 Özellikleri

Diğer iki cihaza göre daha düşük özelliklere sahip olan L2'de 5.2 inçlik HD ekran yer alıyor. 2GB RAM olacağı söylenen cihazda Android Nougat olacağı söyleniyor. Bunların dışında maalesef bir bilgiye sahip değiliz.