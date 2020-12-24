Türk Telekom Yerli eSIM Kullanıma Sunuldu

Türk Telekom, yüzde yüz yerli eSIM teknolojisini bireysel ve kurumsal tüm müşterilerinin kullanımına sunduğunu açıkladı. eSIM nedir? İşte Türk Telekom eSIM hakkında bilmeniz gerekenler.
eSIM Nedir? Türk Telekom Kullanıma Sundu
Vodafone'nun ardından Türk Telekom da eSIM teknolojisini ülkemizde kullanıma sundu. eSIM destekli cihaz sahibi Türk Telekom kullanıcıları, numaralarını değiştirmeden ve ek ücret ödemeden eSIM teknolojisinden yararlanabilecek ve yeni aboneliklerde eSIM’i tercih edebilecekler.
eSIM, "Embedded SIM" Gömülü SIM anlamına geliyor. Fiziksel olarak telefonlara takılan SIM kartlar yerine eSIM'de dijital bir kimliğe sahip olunuyor. Bu sayede telefona herhangi bir SIM kart takılmıyor. Operatörlerin şebekelerine fiziksel SIM karta ihtiyaç duymadan erişebilme imkanı sunan eSIM teknolojisini belirli cihazlar destekliyor. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan eSIM ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Sizler Türk Telekom'un eSIM teknolojisini ülkemizde kullanıma sunması hakkında ne düşünüyorsunuz? eSIM teknolojisini kullanmayı düşünüyor musunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!
Türk Telekom CEO'sundan eSIM Açıklaması
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:
"Yüzde yüz yerli teknoloji ile eSIM üreten dört ülkeden biri olduk. Biz de Türk Telekom olarak kendi altyapımızı bu yeni teknolojiye hazır hâle getirdik ve ülkemizde kurulan sunucular ile entegrasyon süreçlerimizi tamamladık. Çevre dostu ve güvenli teknoloji eSIM ile bireysel ve kurumsal müşteri deneyimini zenginleştirmeye devam edeceğiz. Kurumsal müşterilerimiz için de özellikle otomotiv alanında sunduğumuz eCall hizmeti ve bağlantılı araçlara yönelik çalışmalarımız; yerli eSIM ile hızlanarak devam edecek."
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun SIM teknolojilerini destekleyen sistemlerin kurulumu ve cihazlarda kullanımı kapsamındaki kurul kararlarına uygun olarak, tamamen yerli ve milli olarak üretilen eSIM teknolojisi, kullanıcılara dijital bir deneyim sunuyor. Dijital yapısı nedeniyle kaybolma ya da çalınma riskleri taşımayan ve fiziksel bir SIM karta ihtiyaç olmadığı için birden fazla aboneliğe sahip olan kullanıcıların kart değişimi gereksinimini ortadan kaldıran eSIM, aynı zamanda çevre dostu olma özelliği de taşıyor.
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