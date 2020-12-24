Türk Telekom Yerli eSIM Kullanıma Sunuldu

Türk Telekom, yüzde yüz yerli eSIM teknolojisini bireysel ve kurumsal tüm müşterilerinin kullanımına sunduğunu açıkladı. eSIM nedir? İşte Türk Telekom eSIM hakkında bilmeniz gerekenler.

eSIM Nedir? Türk Telekom Kullanıma Sundu

Vodafone'nun ardından Türk Telekom da eSIM teknolojisini ülkemizde kullanıma sundu. eSIM destekli cihaz sahibi Türk Telekom kullanıcıları, numaralarını değiştirmeden ve ek ücret ödemeden eSIM teknolojisinden yararlanabilecek ve yeni aboneliklerde eSIM’i tercih edebilecekler.

eSIM, "Embedded SIM" Gömülü SIM anlamına geliyor. Fiziksel olarak telefonlara takılan SIM kartlar yerine eSIM'de dijital bir kimliğe sahip olunuyor. Bu sayede telefona herhangi bir SIM kart takılmıyor. Operatörlerin şebekelerine fiziksel SIM karta ihtiyaç duymadan erişebilme imkanı sunan eSIM teknolojisini belirli cihazlar destekliyor. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan eSIM ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sizler Türk Telekom'un eSIM teknolojisini ülkemizde kullanıma sunması hakkında ne düşünüyorsunuz? eSIM teknolojisini kullanmayı düşünüyor musunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Türk Telekom CEO'sundan eSIM Açıklaması

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi: