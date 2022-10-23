Whatsapp Web'e Medyaları Otomatik İndirme Geliyor

Whatsapp'ın rakiplerine kıyasla en çok öne çıktığı noktalardan biri de hem güvenliği sağlayabildiği gibi hem de çoklu platformu desteklemesi olabilir. Hatta geçtiğimiz günlerde Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, iMessage'ın masaüstü gibi çoklu platformlarda çalışamamasını örnek göstererek Whatsapp'ın farkını ortaya koymuştu. Yakın zamanda yeni gelecek olan Whatsapp Web özelliklerinin de uygulamanının kullanıcı deneyimini yükseltmesi bekleniyor.

Uzun zamandır iOS ve Android Whatsapp sürümleri için çeşitli özellikler yayınlayan Meta, sonundan Whatsapp Web için de geliştirmelere gitmeye karar verdi. Bloglarında yayınlanan yeni bilgilere göre artık Whatsapp Web üzerinde aldığınız medyalar otomatik olarak indirilebilecek.

Whatsapp Web Otomatik Medya İndirme Nasıl Çalışıyor?

Whatsapp Web'e gelecek otomatik medya indirmenin genel olarak deneyimi artıracağı düşünülüyor. Çünkü size gelen medyalar, bilgisayarınızda depolanmak yerine Whatsapp sunucularında depolanacak. Böylece gereksiz dosya kalabalığından kurtulduğunuz gibi gelen dosya ve medyaları otomatik olarak görme şansına erişebileceksiniz.

Henüz test aşamasında olan bu özellik yakın zamanda tüm kullanıcılar için yayınlanacak. Otomatik dosya indirmeyi aktif hale getirmek için Whatsapp Desktop veya Whatsapp Web üzerinde ayarlar sayfasına giderek "Otomatik medya indirme" seçeneğine tıklamanız yeterli. Buradan otomatik olarak indirilmesini istediğiniz dosya türlerini seçebilirsiniz.