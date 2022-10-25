Xiaomi Redmi Note 12 Serisinin Tasarımı Ortaya Çıktı

Xiaomi Redmi Note 12 serisinin tasarımı sızdırıldı. Peki, Redmi Note 12 serisinde yer alan akıllı telefon modelleri nasıl bir görünüme sahip olacak? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Xiaomi Redmi Note 12 Serisinin Tasarımı Nasıl Olacak?

Redmi Note 12, Note 12 Pro ve Note 12 Pro+ isimli modellerden oluşan seri ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. FeniBook kullanıcı ismine sahip olan bir kişi, Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden Xiaomi Redmi Note 12 serisinin görsellerini paylaştı.

Yaşanan gelişme, yeni Redmi telefon modellerinin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi. Paylaşılan görsellere göre Redmi Note 12 serisinde yer alan cihazların arka yüzeyinde üçlü kamera dizilimi yer alacak.

Görseller, Redmi Note 12 Pro modelinin 50 megapiksel çözünürlüğüne sahip ana kameraya sahip üçlü kamera dizilimi ile geleceği söylentisini doğruluyor. Bu ana kameranın Sony IMX766 sensör ile birlikte gelmesi bekleniyor.

200 megapiksel çözünürlüğünde HPX kameraya sahip olacağı ileri sürülen Note 12 Pro+ modelinin daha önce kavisli ekran tasarımıyla beraber geleceği iddia ediliyordu fakat paylaşılan resimler, bu iddia ile çelişiyor.

FeniBook tarafından paylaşılan görsellere baktığımızda Redmi Note 12 Pro+ isimli akıllı telefon modelinin arka yüzeyinde siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renge sahip bir tasarımın yer alacağını görüyoruz.

Görseller, cihazın üst kısmında 3,5 mm kulaklık jakının bulunacağını gösteriyor. Telefonun üst ve alt kısımlarında hoparlör ızgaraları yer alacak.

Xiaomi Redmi Note 12 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Redmi Note 12, Note 12 Pro ve Note 12 Pro+ isimli cihazlardan oluşan akıllı telefonlarının 27 Ekim tarihinde Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Redmi Note 12, Note 12 Pro ve Note 12 Pro+ modellerinin tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.