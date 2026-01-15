Mac için Acorn programı gelişmiş bir resim editörüdür.

Kullanımı kolay ve yenilikçi arayüz, hoş tasarım, hız, katman filtreleri ve daha çok sayıda özelliği ile Acorn, size bir resim editörü yazılımından beklediğinizin fazlasını verecek. Acorn ile harika fotoğraflar yaratmanız mümkün.

Acorn Özellikleri

Filtreler

Çoklu tabaka seçimi

Gölge, kontrast, parlaklık gibi efektler

Şekle yönelik işlemler

Merlin HUD

Gelişmiş ve yenilikçi arayüz

Şekil araçları

Retina Canvas

Metin Aracı

Metinlerin ve şekillerin yönünü değiştirme

Quickmask

Instant Alpha

Canlı düşümler

Mac için Acorn İndir

Acorn, diğer resim editörlerine göre oldukça hızlıdır. Fotoğraflarınız üzerinde yaptığınız işlemleri hemen görürsünüz. Katman stilleri ve filtreleri arayüzde birleştirilmiş durumdadır. Eşsiz efeklerin sonsuz kombinasyonlarını fotoğraflarınıza uygularken fikrinizi sonradan değiştirip bunlara başka etkiler ekleyebilirsiniz. Fotoğraflarınızda parlaklık, kontrast, gölgeler, farklı renkler ekleyip değiştirme yaparak bambaşka etkiler yaratabilirsiniz.

Ayrıca çoklu katmanlar seçerek bunların tümünü tek seferde kaldırabilir, silebilir ve bunların yerini değiştirebilirsiniz. Fotoğraflarınızda çoklu şekillerle karışık etkiler yaratmak için farklı Boolean işlemlerini kullanın. Yeni HUD filtresi ile artık doğrudan sağ tuval üzerinde filtreler için yarıçapı ve merkez noktaları işleyebilirsiniz.