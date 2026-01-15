Acorn
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 265
- DOSYA BOYUTU 87 MB
- Üretici Jason Parker
-
Mac için Acorn programı gelişmiş bir resim editörüdür.
Kullanımı kolay ve yenilikçi arayüz, hoş tasarım, hız, katman filtreleri ve daha çok sayıda özelliği ile Acorn, size bir resim editörü yazılımından beklediğinizin fazlasını verecek. Acorn ile harika fotoğraflar yaratmanız mümkün.
Acorn Özellikleri
- Filtreler
- Çoklu tabaka seçimi
- Gölge, kontrast, parlaklık gibi efektler
- Şekle yönelik işlemler
- Merlin HUD
- Gelişmiş ve yenilikçi arayüz
- Şekil araçları
- Retina Canvas
- Metin Aracı
- Metinlerin ve şekillerin yönünü değiştirme
- Quickmask
- Instant Alpha
- Canlı düşümler
Mac için Acorn İndir
Acorn, diğer resim editörlerine göre oldukça hızlıdır. Fotoğraflarınız üzerinde yaptığınız işlemleri hemen görürsünüz. Katman stilleri ve filtreleri arayüzde birleştirilmiş durumdadır. Eşsiz efeklerin sonsuz kombinasyonlarını fotoğraflarınıza uygularken fikrinizi sonradan değiştirip bunlara başka etkiler ekleyebilirsiniz. Fotoğraflarınızda parlaklık, kontrast, gölgeler, farklı renkler ekleyip değiştirme yaparak bambaşka etkiler yaratabilirsiniz.
Ayrıca çoklu katmanlar seçerek bunların tümünü tek seferde kaldırabilir, silebilir ve bunların yerini değiştirebilirsiniz. Fotoğraflarınızda çoklu şekillerle karışık etkiler yaratmak için farklı Boolean işlemlerini kullanın. Yeni HUD filtresi ile artık doğrudan sağ tuval üzerinde filtreler için yarıçapı ve merkez noktaları işleyebilirsiniz.