Chrome Valley Customs APK, hurdalardan aldığınız arabaları onarıp, kendinize göre tasarlayabildiğiniz bir oyundur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Chrome Valley Customs APK, arabaların tamirini, bakımını, onarımını ve daha sayamayacağımız birçok şeyi yapmaya yarayan, araba severlerin oynarken keyif alacağı bir Android oyundur.

Eski ve paslı hale gelmiş arabaları istediğiniz gibi özelleştirmeye yarayan Chrome Valley Customs, sizi küçük bir garajda başlatıyor. Ve gün geçtikçe daha da büyüteceğiniz başarılı garajınız, kurgusal bir kasaba olan Chrome Valley'de geçiyor. Ayrıca oyun, yarış seviyeleri, 3'lü bulmacalar ve arabanızı özelleştirmeye dayanan mekanikler de içeriyor.

Chrome Valley Customs APK İndir

Chrome Valley Customs'da, daha fazla para kazanmak ve arabalarınızı daha iyi restore edip özelleştirmek için, genellikle 3'lü eşleştirme bulmacalarını kullanabilirsiniz. Garajınıza daha fazla müşteri çekmek için, özelleştirdiğiniz araçların farklı özelliklere sahip olmasına önemli ölçüde dikkat etmelisiniz.

Genellikle Ford Mustang, Chevrolet Chevelle, Chevrolet Corvette ve Chavrolet Camaro bulunan Chrome Valley Customs, yaratıcılığınızı ve yeteneklerinizi sergilemek için her arabaya farklı farklı malzemeler getiriyor. Oyuncular bu ve bunun gibi araçları hurdalardan tahsis edip, kendileri sıfırdan geliştirecektir. Hasar almış motorları onarmak için ve arabalara daha yeni bir görünüm vermek için Chrome Valley Customs, size kaynak makineleri, anahtarlar, çekiçler ve birçok malzeme veriyor. Planlı bir şekilde yol almanın çok önemli olduğu bu oyunda, araçları eski ve güzel hallerine tekrardan döndürmek için, yapılan hamlelerin sırasıyla ve düzgün bir işlevde yapılması gerekiyor.

Chrome Valley Customs, aslında size sadece araçları onarma hakkı sunmuyor. Aynı zamanda araçları kendinize göre de özelleştirebiliyorsunuz. Örnek olarak; jantları, desenleri, araç rengini, ses sistemini ve aklınıza gelebilecek çokça kişiselleştirmeyi de size sunuyor. Siz de bir araba hastası olarak araçlarınızı özelleştirmek ve onarmak istiyorsanız, hiç beklemeden Chrome Valley Customs APK indirin ve oyunun tadını çıkarın.

Chrome Valley Customs APK Özellikleri