GOM Player, bilgisayar kullanıcılarının sabit diskleri üzerinde yer alan tüm video ve ses dosyalarınız kolayca oynatabilmeleri için geliştirilmiş olan ücretsiz bir medya oynatıcıdır. Piyasada yer alan tüm popüler ses ve video dosyası uzantılarını destekleyen ve sorunsuz bir şekilde oynatan GOM Player içerisinde yer alan yerleşik codec motoru sayesinde, kullanıcıların ekstradan bir codec paketi indirmelerine gerek kalmaz.

Oldukça kolay bir kurulum aşamasının ardından, varsayılan medya oynatıcı olarak GOM Player'ı kullanıp isteyip istemedikleri kullanıcılara sorulur ve ayrıca GOM Player yardımıyla oynatmak istediğiniz dosyaları seçme şansı da size sunulur. Kısa sürede tamamlanan kurulum işleminin ardından programı ilk kez çalıştırdığınız zaman, karşınıza gelen medya performansınızı artırmaya yönelik olarak hazırlanan yapılandırma ayarlarını bir sefere mahsus belirlemeniz gerekiyor.

Programı ilk kez kullanıyor bile olsanız, sahip olduğu kullanıcı dostu ve kolay anlaşılır arayüzü sayesinde hiçbir zorluk çekmeyeceğinizi söyleyebilirim. Zaten daha önce bir medya oynatıcı kullandıysanız, GOM Player'ın arayüzüne de çok çabuk alışacaksınız.

GOM Player'ın kullanıcı arayüzü üzerine sağ klik tıklayarak açacağınız menü yardımıyla programın sahip olduğu birçok fonksiyona ve işleve doğrudan ulaşabilirsiniz. Ayrıca medya oynatıcının alt bölümünde yer alan kontrol düğmeleri yardımıyla ses ve video dosyalarınızı kolayca yönetebilirsiniz. Tüm bunların dışında GOM Player'ın kullanıcılara sunduğu bir güzel özellik de tema desteğidir. Bu sayede medya oynatıcınızı istediğiniz şekilde özelleştirebilir ve GOM Player'ı en beğendiğiniz temayı seçerek kullanabilirsiniz.

Testlerim sırasında herhangi bir donma, takılma veya çökme gibi bir sorunla karşılaşmadığım GOM Player, tüm medya formatlarını sorunsuz şekilde oynatıyor ve oynatma işlemleri sırasında bilgisayarın genel performansını kesinlikle etkilemeden çalışıyor. AVI, MPEG, DAT, WMV, ASF, ASX, MP4, MKV gibi medya formatlarının tamamını ve çok daha fazlasını destekleyen program, ayrıca gelişmiş bir altyazı desteğine de sahiptir.

SMI, SRT, RT, SUB ve daha birçok altyazı formatını sorunsuz şekilde çalıştıran program, altyazıları istediğiniz şekilde özelleştirmenize de olanak sağlamaktadır. Öyle ki videolarınız ve altyazılarınız arasında herhangi bir senkron kayması varsa, bunu bile GOM Player ile basit bir şekilde çözebilirsiniz.

Kendi çalma listelerinizi hazırlayabileceğiniz, altyazılarınızı istediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz, ekolayzır ayarlarını yapabileceğiniz, video ayarlarını özelleştirebileceğiniz ve çok daha fazlasına sahip olabileceğiniz ücretsiz ve güçlü bir medya oynatıcıya ihtiyaç duyuyorsanız GOM Player'ı mutlaka denemelisiniz.