Media Player Classic Home Cinema (Media Player Classic), Windows için ücretsiz, hızlı, tüm video ve ses dosya formatlarını oynatan medya oynatıcısı.

Yeşim Halıcı - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Media Player Classic Home Cinema İndir

Windows Media Player'da olmayan pek çok codec'i içinde barındıran Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC) güncel pek çok format düşünülerek geliştirilmiş ücretsiz bir medya oynatıcı. Windows Media Player Classic temel alınarak oluşturulan MPC-HC, aynı olan arayüz tasarımı dışında Media Player Classic'ten üstün özellikleriyle sıyrılıyor. Başarılı ve hızlı yapısı ile çok beğenilen uygulama, dünyanın en hızlı medya oynatıcılarından bir tanesi olma özelliğine sahip.

"Dünyanın en hızlı medya oynatıcısı" iddiasıyla tanıtılan Media Player Classic Home Cinema bilgisayarınızda oldukça az yer kaplayarak sistemi yormadan çalışıyor. Windows XP,Vista ve 7 işletim sistemlerinin hem 32 hem 64 bitlik sürümlerini destekleyen yazılım bu yönden de benzerlerinden ayrılıyor. Türkçe dil desteği olan MPC-HC ücretsiz olarak yayınlandı. MPC-HC'nin en kullanışlı özelliklerinden biri bellek kullanımını sistemim kapasitesine göre ayarlayabilmesi. İçerisine gömülmüş bir video dekoderi bulunan yazılım x.264, H.264 ve VC-1 formatlarını uyguladığı dönüştürme işlemi sayesinde CPU ayarlarıyla oynayarak sorunsuzca çalıştırabiliyor.

Media Player Classic Home Cinema Özellikleri

Altyazı desteği

OSD (On Screen Display) desteği

EVR (Enhanced Video Renderer) desteği

DirectX Video Acceleration (DXVA) desteği

Multi-Monitör desteği

Uzaktan Kumanda Desteği

Desteklenen Formatlar: WAV, WMA, MP3, OGG, SND, AU, AIF, AIFC, AIFF, MIDI, MPEG, MPG, MP2, VOB, AC3, DTS, ASX, M3U, PLS, WAX, ASF, WM, WMA, WMV, AVI, CDA, JPEG, JPG, GIF, PNG, BMP, D2V, MP4, SWF, MOV, QT, FLV

Pek çok dosya formatını destekleyen Media Player Classic Home Cinema yıllardır Windows platformunda kullanılıyor. Video ve film gibi görüntü dosyalarını sorunsuz açan uygulama, günümüze kadar milyonlarca kullanıcı ağırlayarak geldi. Uzun yıllardır güncelleme almayan ve değişiklik yapmayan uygulama ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Ücretsiz medya oynatıcısı olarak adından söz ettirmeye devam eden uygulama basit kullanıcı arayüzü ile kullanıcılarına Türkçe dil desteği de sunuyor. Ülkemizde de popüler olan program, Windows işletim sistemi üzerinde çalışıyor.