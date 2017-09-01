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Windows İçin En İyi Ücretsiz Video İzleme Programları

Windows İçin En İyi Ücretsiz Video İzleme Programları
Erkan Calp
Erkan Calp

Windows işletim sistemli bilgisayar kullanıcıları için gelişmiş seçenekler sunan en iyi ücretsiz video izleme programlarını bu listede bir araya getirdik.

Windows ile önyüklü gelen video oynatıcıdan memnun değilseniz, özellikle altyazılı filmleri dilediğiniz biçimde izlemenize izin veren bu programlara göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Popüler tüm video formatlarını destekleyen, modern ve kullanıcı dostu arayüzleriyle her seviyede Windows kullanıcısına hitap eden en iyi video izleme programlarını bir arada bulabileceğiniz listede programlar direkt indirme bağlantıları ile sunulmaktadır. Hızlıca ve güvenle bilgisayarınıza indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

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BSPlayer BSPlayer
BSPlayer BSPlayer, gelişmiş özelliklerle donatılmış güçlü ve hızlı bir video oynatıcı. ÜCRETSİZ
DAPlayer DAPlayer
DAPlayer Hızlı, güçlü, kaliteli, ücretsiz, alt yazı desteği olan ve neredeyse her tür ses ve video formatını destekleyen bir medya oynatıcı. ÜCRETSİZ
GOM Player GOM Player
GOM Player GOM Player, popüler video ve medya dosyalarının tamamını bilgisayarlarınız üzerinde oynatabileceğiniz ücretsiz bir medya oynatıcısıdır. ÜCRETSİZ
KMPlayer KMPlayer
KMPlayer KMPlayer, tüm video ve ses dosyalarınızı oynatabileceğiniz, gelişmiş özelliklere sahip olan ücretsiz video izleme programıdır. ÜCRETSİZ
PotPlayer PotPlayer
PotPlayer PotPlayer hem hafif yapısı hem de geniş video formatı desteğiyle en kullanışlı video izleme programları arasında yer alıyor. ÜCRETSİZ
SMPlayer SMPlayer
SMPlayer SMPlayer video oynatıcısı sayesinde tüm formatlardaki videoları kolayca açabilir, altyazı bulma gibi gelişmiş fonksiyonlardan da faydalanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Splash Lite Splash Lite
Splash Lite Yüksek çözünürlüklü videoları en iyi kalitede, akıcı bir şekilde izlemek için yararlanabileceğiniz Splash Lite şık bir arayüze sahip. ÜCRETSİZ
UMPlayer UMPlayer
UMPlayer Universal Media Player tüm popüler ses ve video formatlarını çalıştırabilen açık kaynak bir medya oynatıcı. ÜCRETSİZ
VLC Media Player VLC Media Player
VLC Media Player VLC Media Player açık kaynak kodlu olarak geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak dağıtılan gelişmiş bir medya oynatıcıdır. ÜCRETSİZ
Wondershare Player Wondershare Player
Wondershare Player Wondershare Player kullanımı kolay ve güçlü bir evrensel video oynatıcıdır. ÜCRETSİZ

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