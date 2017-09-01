Windows İçin En İyi Ücretsiz Video İzleme Programları

Windows işletim sistemli bilgisayar kullanıcıları için gelişmiş seçenekler sunan en iyi ücretsiz video izleme programlarını bu listede bir araya getirdik.

Windows ile önyüklü gelen video oynatıcıdan memnun değilseniz, özellikle altyazılı filmleri dilediğiniz biçimde izlemenize izin veren bu programlara göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Popüler tüm video formatlarını destekleyen, modern ve kullanıcı dostu arayüzleriyle her seviyede Windows kullanıcısına hitap eden en iyi video izleme programlarını bir arada bulabileceğiniz listede programlar direkt indirme bağlantıları ile sunulmaktadır. Hızlıca ve güvenle bilgisayarınıza indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.