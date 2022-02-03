Dizi ve filmlere altyazı nasıl eklenir? Filmlere altyazı ekleme nasıl yapılır? Bu ve buna benzer cevabı merak edilen soruları ayrıntılı bir şekilde ele aldık.

Alt yazılı film ya da dizi izlemeye birçok insan ön yargılı yaklaşır ancak filmleri veya dizileri alt yazılı izlemeye başladıktan sonra bundan vazgeçmek oldukça zor olabiliyor.

Kötü dublajlı bir film ya da dizi izlemek yerine altyazılı bir şekilde izlemek çoğu insan için daha keyifli oluyor. Bizler de bu makalede dizi ve filmlere alt yazı yükleme işleminin nasıl gerçekleştirileceğine dair soru işaretlerini gidereceğiz.

Dizi ve Filmlere Altyazı Ekleme Adımları

Alt yazı sitelerinden birine girin.

İstediğiniz filmin Türkçe alt yazısını indirin.

VLC Media Player 'ı indirin.

'ı indirin. Medya oynatıcısını yükledikten sonra açın.

"Altyazı > Altyazı Dosyasını Ekle" yolunu takip ederek indirdiğiniz alt yazıyı yükleyin.

yolunu takip ederek indirdiğiniz alt yazıyı yükleyin. Pratik yöntem isterseniz alt yazı dosyasını doğrudan medya oynatıcısına sürükleyip bırakabilirsiniz.

Çoğu video oynatıcısında dosya tabanlı altyazı ekleme özelliği bulunuyor. Yukarıda örnek olarak VLC Media Player'ı verdik. VLC medya oynatıcısı ücretsiz, açık kaynaklı ve en çok kullanılan video oynatıcılardan bir tanesidir.

Video oynatmak için tercih edilen bu programa sahip değilseniz aşağıdan indirebilirsiniz.

Altyazı dosyasının adını video dosyasının tam adıyla değiştirdiğinizde (dosya formatı hariç) her iki dosya aynı klasördeyse VLC Player’da videoyu açar açmaz altyazı dosyası yüklenecektir. Bu sadece VLC Media Player'da değil, diğer pek çok video oynatıcısında da geçerlidir.

Örneğin videonun adı "The.Shawshank.Redemption.1994.BluRay.1080p.x264.mp4" ise altyazı dosyasının adı "The.Shawshank.Redemption.1994.BluRay.1080p.x264.srt" olmalıdır. Bu altyazı dosyalarına ulaşabileceğiniz web siteleri ise aşağıda sıralanmıştır.

En İyi Türkçe Altyazı Siteleri

OpenSubtitles: Büyük bir altyazı veri tabanı vardır. Sayısız film veya dizi için Türkçe altyazıya sahiptir.

Büyük bir altyazı veri tabanı vardır. Sayısız film veya dizi için Türkçe altyazıya sahiptir. Turkcealtyazi.org: En çok kullanılan altyazı arama sitelerinden biridir. OpenSubtitles gibi içerik bakımından zengindir.

Videoya Altyazı Gömme Nasıl Yapılır?

HandBrake'i indirin.

Video dosyasını kaynak olarak seçin.

Altyazılar bölümünde "Harici SRT ekle" seçeneğine tıklayarak altyazı dosyasını seçin.

Dizi, animasyon, anime ya da bir filme altyazı gömme işlemini gerçekleştirebilecek çok sayıda uygulama bulunuyor. HandBrake ise yukarıdaki yöntemlerin aksine altyazıyı doğrudan videonun içine gömmenizi sağlayan ücretsiz bir programdır.

İşlemin nasıl gerçekleştirileceği hakkında kafalarda soru işareti kalmaması için aşağıda yer alan nasıl yapılır videosunu izleyebilirsiniz.

Türkçe Dublaj mı, Türkçe Altyazı mı?

Türkçe dublajda diyaloglar anlaşılmayabilir. İyi ayarlanmış altyazı ise bunu bir sorun olmaktan çıkarır.

Film ya da diziler Türkçe altyazı ile izlendiğinde replikler daha iyi yakalanabiliyor ve akılda kalıcı olabiliyor.

Orijinal ve Türkçe altyazı kullanarak yeni bir dil öğrenebilirsiniz.

Altyazılı film izlerken dublajlıda olduğu gibi rahatsız edici senkronizasyon sorununu yaşamazsınız.

Türkçe altyazılı film izleme, Türkçe dublajlı film izleme ile kıyaslandığında belli başlı üstünlükleri açık bir şekilde görülür. Altyazının dublaja olan üstünlüklerini yukarıda sıraladık.

Altyazısı olmayan videoya altyazı ekleme işlemi nasıl gerçekleştirilir? Dizi ve filmlere altyazı nasıl indirilir, nasıl gömülür ve nasıl izlenir? Dizi, anime ve filmlere altyazı ekleme işlemini detaylı şekilde ele alarak bu soruları yanıtladık. Kafanızda hâlâ bir soru işareti varsa yorumlar kısmından sorunuzu belirtmeyi unutmayın.