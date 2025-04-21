VLC Media Player
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,651,411
- DOSYA BOYUTU 42.9 MB
- Üretici VideoLan Team
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VLC Media Player açık kaynak kodlu olarak geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak dağıtılan gelişmiş bir medya oynatıcıdır.
Bilgisayar kullanıcıları arasında genel olarak VLC adıyla bilinen VLC Media Player, bilgisayarlarınız üzerinde yer alan her tür medya dosyasını sorunsuz bir şekilde oynatabilmeniz için geliştirilmiş olan ücretsiz bir medya oynatıcıdır.
VLC Player İndir - Ücretsiz Medya Oynatıcı
Hem video hem de ses dosyaları için neredeyse tüm dosya uzantılarını destekleyen VLC, sadece bu özelliğiyle bile birçok bilgisayar kullanıcısının medya oynatıcı tercihleri arasında ilk sırayı almaktadır.
Temiz bir kuruluma sahip olan VLC Player, kurulum sırasında bile sizlere farklı birçok seçenek sunmaktadır. VLC ile oynatmak istediğiniz tüm dosya uzantılarını kurulum sırasında seçebilir ve bu sayede belirlemiş olduğunuz dosya uzantısına sahip medya dosyalarını varsayılan medya oynatıcı olarak VLC üzerinde oynatabilirsiniz.
Her seviyeden bilgisayar kullanıcısı tarafından rahatlıkla kullanılabilecek basit ve anlaşılır bir kullanıcı arayüzüne sahip olan VLC Player, tamamen medya dosyalarını oynatmaya odaklanmıştır. Amacı medya dosyalarını sorunsuz ve hızlı bir şekilde oynatmak isteyen bilgisayar kullanıcıları için oldukça gelişmiş ve etkili bir çözüm sunan program, bu konuda piyasada yer alan birçok rakibini geride bırakmayı başarmıştır.
Ayrıca klasik VLC Media Player kullanıcı arayüzünden sıkılan kullanıcılar için tema desteği de sunan yazılım için geliştirilen farklı arayüz seçeneklerine geliştirici sayfası üzerinden kolayca ulaşabilir ve beğendiğiniz temaları hemen bilgisayarınız üzerine indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
Kullanıcılara tema desteği dışında daha birçok farklı özelleştirme seçeneği ve gelişmiş ayarlar da sunan VLC Media Player, bir medya oynatıcıdan beklediğinizden çok daha fazlasını sizlere olabildiğince basit bir şekilde sunmaya çalışmaktadır.
O an oynatmakta olduğunuz video veya ses dosyaları ile ilgili birçok farklı bilgiyi de sizlere sunan program yardımıyla isterseniz ses kaydı veya video kaydı yapma şansına da sahipsiniz. Çevrimiçi olarak farklı kaynaklar üzerinde yayınlanan ses veya video akışlarını da takip edebileceğiniz program yardımıyla isterseniz izlemekte veya dinlemekte olduğunuz içerikleri bilgisayarınıza kaydedebilir ve daha sonra isterseniz tekrar tekrar izleyebilir veya dinleyebilirsiniz.
İzlemekte olduğunuz videoların veya dinlemekte olduğunuz müziklerin kalitesini arttırmak için kullanabileceğiniz farklı efektler ve ayarlar da yine VLC Media Player üzerinde sizlere sunulan nimetler arasında yerini almaktadır. 12 kanallı bir ekolayzır ve kendinizi farklı ortamlarda hissetmenize olanak sağlayacak ince ses ayarları ve efektleri de VLC üzerinde sizleri bekliyor.
Tüm bunların dışında videolar üzerinde kırpma, renklendirme, filiran ekleme, gelişmiş filtre seçeneklerini uygulama gibi seçenekleri de kullanıcılarına sunan VLC, ses ve video arasında senkronizasyon ve gelişmiş altyazı desteğine de sahiptir.
VLC Media Player'ın sahip olduğu tüm bu gelişmiş özellikler göz önüne alındığı zaman, şüphesiz ki piyasada yer alan en iyi ve gelişmiş medya oynatıcı olduğu bir gerçek. Özelleştirilebilir bir kullanıcı arayüzü, kullanabileceğiniz mükemmel fonksiyonlar, kolay kullanım, gelişmiş ses ve video format desteği ve çok daha fazlası VLC Media Player üzerinde sizleri bekliyor.
Kişiselleştirilebilir arayüz çözümlerini sunması.
Açık kaynak olarak geliştirilmesine devam edilmesi.
Eklenti desteğinin olması.
Ayarlar menüsünün Basit ve Gelişmiş olarak sınıflandırılması.
Tüm ses ve video formatlarını okuyabilmesi.
VLC Media Player
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 8,792
- Üretici VideoLan Team
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VLC for Android popüler medya oynatıcının Android versiyonudur.
VLC for Android masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarımızda kullandığımız popüler medya oynatıcının Android işletim sistemini kullanan akıllı ve telefonlar için geliştirilmiş versiyonudur.
VLC Media Player olarak tanınan pooüler medya oynatıcı kullanıcılara bilgisayarlarında video oynatma ve müzik dinleme konusunda sorunsuz çözüm sunması ile başarı kazanmış ve bu nedenle milyonlarca kullanıcının bilgisayarına yüklenmişti. Medya oynatma yazılımının tercih edilmesindeki bir diğer önemli neden düşük kaynak kullanımıydı.
Düşük kaynak kullanımı Android mobil cihazlar söz konusu olduğunda daha da öne çıkmakta; çünkü bilgisayarlara göre daha sınırlı sistem kaynağına sahip olan Android cihazlarda medya oynatma işlemleri sırasında başka bir işlem yapmak, arkaplanda çalışan uygulamalar nedeniyle sıkıntı yaratabilmektedir.
VLC for Android video ve müzik dosyalarını oynatabildiği gibi programın masaüstü versiyonu gibi internet yayınlarını da destekliyor. Bu sayede medya oynatıcıyı kullanarak Android cihazınızda internet radyolarını dinleyebiliyorsunuz.
VLC for Android ile kendi müzik ve video kitaplığınızı oluşturabiliyorsunuz. Uygulama videolar için farklı dublaj seçeneklerine ve altyazı desteğine sahip. Eğer Android cihazınızda zengin özelliklere sahip ve düşük kaynak kullanan bir medya oynatıcı arıyorsanız VLC for Android'i deneyebilirsiniz
VLC Media Player
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,568
- DOSYA BOYUTU 60 MB
- Üretici VideoLan Team
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VLC for iOS, popüler medya oynatıcısı VLC Media Player'ın iOS işletim sistemi için geliştirilen mobil uygulamasıdır.
Bilgisayarlarımız üzerinde kullanıyor olduğumuz popüler medya oynatıcılardan biri olan VLC Media Player artık iOS platformu üzerinde de bizlerle.
En popüler video ve ses formatlarını sorunsuz bir şekilde oynatabilmenize olanak sağlayan uygulama tamamen ücretsiz ve açık kaynak kodlu olarak kullanıcılarla buluşuyor.
Kullanımı oldukça kolay olan VLC for iOS ile iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarınız üzerinde her türlü medya dosyasını kolaylıkla oynatabilirsiniz.
Aynı zamanda video dosyaları için altyazı desteği de sunan program sayesinde altyazılı filmleri, dizileri veya videoları kolayca mobil cihazlarınız üzerinde de izleyebilirsiniz.
Herhangi bir dönüştürme işlemine gerek kalmadan tüm videolarınızı oynatabileceğiniz bir yazılıma ihtiyacınız varsa, VLC for iOS'u mutlaka denemenizi öneririm.
VLC Media Player
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 78,027
- DOSYA BOYUTU 48 MB
- Üretici VideoLan Team
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Açık kaynak dolayısıyla ücretsiz video oynatıcı VLC, her formatı çalıştıran güçlü altyapısı ve basit kullanımıyla kullanıcıların favorilerinden.
VLC Media Player yaygın olarak kullanılan tüm medya formatlarını rahatlıkla çalıştırır. Sade bir arayüzü olan program özellikle büyük medya dosyalarını kasılmadan çalıştırabilir.
Program en popüler ses ve video formatlarını MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, MP3, ve OGG, hatta DVD ve VCD'leri bile hiçbir sorun çıkarmadan oynatabilme özelliğine sahip. Ayrıca IPv4 veya IPv6 ağlarında yayın sunucusu olarak da kullanmanıza olanak sağlayan mükemmel bir yayın aracı. İçerisinde birçok gelişmiş özellik bulunan, altyazı desteğini oldukça anlaşılabilir ve kolay bir şekilde veren, film izlerken hiçbir sorun ile karşılaşmayacağınız, bir çok codec paketi ile tam uyumlu çalışabilen bir medya oynatıcısı karşınızda.
Özellikleri:
- Ücretsiz, açık kaynak ve çapraz platform desteği
- Sistem codecleri ve birçok popüler video formatı ile uyumlu
- Canlı kayıt imkanı
- Anlık duraklatma ve kare kare ilerletme imkanı
- Hız kontrol özelliği
- HD yüksek kalite medya ve görüntü oynatma desteği
- En yeni ve en popüler formatların tamamını oynatabilme
Bir video dosyası aldığınızda VLC Media Player ile bu dosyayı açmak gerçekten çok kolay. OGG, MP2, MP3, MP4, DivX, XviD, DVD ve daha bir çok formatı destekleyen VLC sayesinde artık format desteklemeyen medya oynatıcılar ile işiniz kalmayacak. Ayrıca bir medya sunucusu olarak da kullanabileceğiniz bu açık kaynak ürünü basit ve kolay bir arayüze sahip.
Önemli! Programın uyumlu olduğu tüm formatları bu adresten giriş formatları, çıkış formatları, altyazı formatları gibi farklı sekmeler üzerinde görebilirsiniz.