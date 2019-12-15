Terk edilmiş bir şehri yeniden restore ederek hayat vereceğiniz ve farklı özelliklere sahip yüzlerce savaşçıdan güçlü bir ordu kurarak canavarlara karşı mücadele edeceğiniz Griblers, Android ve iOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen benzersiz bir rol oyunudur.

Basit ama ayrıntılı grafikleri ve sürükleyici hikayesi ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, kendi kasabanızı inşa ederek farklı alanlarda üretim yapmak ve etraftaki yağmacı canavarlara karşı mücadele etmek için güçlü bir ordu kurmaktır.

Aksiyon ve macera dolu görevler üstlenerek canavar orduları etkisiz hale getirmeli ve ganimet toplayarak seviye atlamalısınız.

Oyunda kasabanız için tasarlayacağınız bina ve çeşitleri yapılarda kullanacağınız sayısız malzeme yer almaktadır. Ayrıca ordunuza katabileceğiniz okçular, kılıç şövalyeleri, büyücüler ve daha onlarca farklı özelliğe sahip askeri birlik bulunmaktadır.

Rol oyunları arasında yerini alan ve ücretsiz olarak sunulan Griblers ile sizde hayalinizdeki orduyu kurabilir ve kasabanızı canavarlardan korumak için mücadele edebilirsiniz.