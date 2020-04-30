Mobil platformda gerçek zamanlı olarak hayatta kalmak ister misiniz?

Cevabınız evet ise sizlere HZ.io adlı mobil oyunu deneyimlemenizi öneriyoruz.

Android ve iOS platformu için iGene tarafından geliştirilen ve yayınlanan HZ.io aksiyon oyunları arasında yer alıyor.

Oyunculara çarpıcı grafikler eşliğinde hayatta kalma fırsatı verecek olan yapım da oldukça sade ve hoş içerikler yer alıyor. Hem zombilerden hem de diğer oyunculardan kaçarak hayatta kalmaya çalışacağımız oyunda sürükleyici bir yapı yer alacak.

Oynaması ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunulan yapım günümüzde dünyanın dört bir yanın da 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Yapım içerisinde 200 saniye hayatta kalmayı başaran oyuncu ya da oyuncular maçın galibi olurken hayatta kalamayan oyuncular ise zombiler tarafından etkisiz hale getiriliyor.

Seviye sisteminin de yer aldığı yapım da chat sistemi de yer alıyor. Yani oyuncular diğer oyuncular ile sohbet edebilme fırsatı elde ediyorlar.