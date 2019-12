Jumbo, Android işletim sistemi kullanan cihazlar üzerinde kullanabileceğiniz ve kişisel verilerinizi kontrol edebileceğiniz bir tür güvenlik uygulaması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kişisel veriler, son dönemlerin en önemli maddelerinin başında geliyor. Kullandığınız internet siteleri ve diğer uygulamalar, kişisel verilerinizi çekiyor ve bunu işleyerek, kimi zaman satıyorlar. Birçok kullanıcı da uygulamaların kişisel verilerini nasıl kullandığını görmek ve bunları kontrol etmek için çeşitli yollar arıyorlar. Jumbo ise kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığını ve çeşitli platformlara nasıl daha az veri gönderebileceğinizi size gösteriyor.

SORUN: Hiç eski tweet'leri veya eski Facebook yayınlarını silmek istedin mi? Konum izlemeyi durdur veya kişisel verilerinizi güvende mi tutuyorsunuz? Çevrimiçi gizliliğinizi ve kişisel verilerinizi korumak her geçen gün daha da karmaşık bir hale geliyor. Kullandığınız her uygulama ve web sitesi kendi gizlilik politikasına, gizlilik ayarlarına sahiptir ... hepsi çok fazla olmaya başladı.

ÇÖZÜMümüz: Statükodan memnun değiliz. Teknolojimiz, kullandığınız uygulamaları ve hizmetleri tarayarak verileriniz üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar ve çevrimiçi gizliliğinizi ve güvenliğinizi arttırmak için işlem yapılabilir öneriler sunar. Hangi önerilerin uygulanacağına siz karar verirsiniz ve Jumbo gerisini halleder.

NE YAPMAYINIZ: Jumbo asla verilerinizi toplamaz, çünkü teknolojimiz taramayı doğrudan telefonunuzdan yapar. Verileriniz sunucularımızda hiçbir zaman depolanmaz; bu, üçüncü taraflarla paylaşılacak veya satılacak hiçbir şey olmadığı anlamına gelir.

Şu anda Jumbo Facebook, Google, Twitter, Amazon ve karanlık ağları tarıyor. Çok yakında geliyor: Instagram, LinkedIn ve daha birçok tanışma uygulaması da dahil olmak üzere!

Jumbo 4 ana koruma kategorisi sunar:

◆ Güvenlik (koyu web, iki faktörlü kimlik doğrulama)

Foot Dijital Ayak İzi (eski tweets veya Facebook gönderileri; arama geçmişi)

◆ İzleme (reklam izleme, sosyal medya çevrimiçi durumu)

Utation İtibar ve Veri Kaçakları (profil bilgisi, Facebook etiketleme ve görünürlük sonrası)

Jumbo ile şunları yapabilirsiniz:

GÜVENLİĞİ ARTTIRIR:

Google Google, Facebook ve diğer internet ve sosyal medya hesaplarınızın güvenliğini arttırın.

Ches Veri ihlalleri için karanlık ağı izleyin.

Rob İstenmeyen robotların sayısını azaltın.

Soon Çok yakında: Gerçek adresinizi, telefon numaranızı ve e-postalarınızı veri brokerlerinden kaldırın. • Tehlikeli sosyal güvenlik numarası, kredi kartı bilgileri ve diğer hassas kişisel veriler için karanlık ağı izleyin. / Veri şifreleme ile web'e güvenle göz atın.

DİJİTAL AYAK İZİNİ AZALTIN:

Twe Twitter'dan eski Tweetleri sil.

Facebook Eski Facebook yayınlarını kaldırın.

Alexa Alexa'dan ses kayıtlarını sil.

◆ Yakında: Eski fotoğrafları Instagram'dan kaldırın. / Tüm arkadaşlık etkinliklerini sil: fotoğraflar, profiller ve mesajlar.

SINIRI İZLEME:

Facebook Facebook’un yüz tanıma özelliğini kapatın.

Google Google’ın arama geçmişinizi kullanımını sınırlandırın.

Your Verilerinizi Google ve Facebook tarafından reklamlar ve reklamverenler için kullanılmasından koruyun.

Around Sizi izleyen reklamları sınırlandırın.

Parties Üçüncü şahısların izniniz olmadan verilerinizi toplamasını ve satmasını önleyin.

Location Google ve Facebook tarafından konum izlemeyi sınırlayın.

Soon Çok yakında: IP'nizi ISS'nizden, uygulamalarınızdan ve web sitelerinizden gizleyin.

ÖNCEKİ VERİ Sızıntıları

Profile Facebook profilinizin halka hangi bilgileri göstereceğini sınırlayın.

You Seni Facebook'ta kimin etiketleyebileceğini kısıtla ve zaman çizelgesinde görünmeden önce gönderilerdeki etiketleri gözden geçir.

LinkedIn LinkedIn'de özel modda göz at.

Soon Yakında: Kişisel verilerinizi veri brokerlerinden kaldırın.