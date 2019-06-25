Game In Life imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak oynanabilen Million Star mobil klasik oyunlar arasında yer alıyor.

Android ve İOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapımda oyuncular karşılarına çıkan düşmanları yok etmeye çalışacaklar. Gökyüzünde ilerlerken karşımıza çıkan düşmanları avlayacağımız oyunda rengarenk içerikler karşımıza çıkacak.

Oyun içerisinde yer alan uçak modelleri arasından seçimler yapacak, silahlar ile donatacak ve ilerlemeye çalışacağız. Oyuncular silahlarını yükselterek hayatta kalmaya çalışacaklar. Uzayın derinliklerine de ineceğimiz yapımda oyuncular eşsiz ve yaratıcı bir içerik ile karşılaşacaklar.

Oynaması ücretsiz olarak karşımıza çıkan yapım son güncellemesini de 20 Haziran’da aldı.