Çinli mobil oyun geliştirici olan Hippie Games yepyeni oyunlara imza atmaya devam ediyor.

Mobil aksiyon oyunu olarak yayınlanan ve oynaması ücretsiz olan NeverGone oyuncuların yüzünü güldürmeye başladı.

Android ve iOS olmak üzere iki farklı mobil platformda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan başarılı yapım içerisinde oyuncular klasik bir dünya ile karşılaşacaklar.

Oyuncular karanlık dünyada iblisler ve vampirler ile savaşacak, hayatta kalabilmek için yer yolu deneyecekler. Farklı türde içeriklerin yer aldığı yapım içerisinde oyunculara gerilim ve aksiyon dolu bir yapı iç içe sunulurken oyunun ücretsiz olması da yapımı tercih ettiren unsurların başında yer alıyor.

Birbirinden görkemli sahneler ile karşılaşacak olan oyuncular ilerledikçe çeşitli ödüllerin de sahibi olabilecekler. 200’ün üzerinde silah modellinin ve teçhizatın yer aldığı yapım içerisinde eski usul bir oynanış yapısı yer alıyor.