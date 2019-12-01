Farklı mekanlar keşfederek ilginç yaratıklarla karşılaşacağınız ve nefes kesen RPG savaşlarına katılarak rakiplerinizle birebir mücadele edeceğiniz Orna, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyunculara sunulan ve oldukça geniş bir kitle tarafından benimsenen kaliteli bir yapımdır.

Piksel grafikleri ve sürükleyici savaş senaryoları ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken, farklı özelliklere ve silahlara sahip onlarca karakterden dilediğinizi seçerek rakiplerinizle savaşmak ve ganimet toplayarak seviye atlamaktır.

Korkunç yaratıklarla ve ilginç görünümlü canavarla karşı karşıya gelerek aksiyon dolu savaşlar yapabilir ve karakterlerinizin özelliklerini geliştirerek rakiplerinizi daha kolay yenebilirsiniz. Bağımlılık yapıcı özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda dev yaratıkların ve canavarların konuşlandığı sayısız mekan ve birbirinden zorlu yüzlerce görev yer almaktadır. Ayrıca rakiplerinize karşı kullanabileceğiniz ölümcül silahlar ve çeşitli büyüler bulunmaktadır.

Mobil platformda rol oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan Orna ile sizde canavarlarla birebir savaşarak yeni yerler keşfedebilir ve farklı savaş malzemeleri toplayarak güçlü bir orduya sahip olabilirsiniz.